DC2008:
А почему отсутствует возможность анализа результатов оптимизации в Exel? В четвёрке это реализовано, а в пятёрке - СЛАБО?

Как это? Загляните в папочку Tester\cache - там лежит XML файл с результатами оптимизации, который можно открывать в Excel и OpenOrg.Calc

Имя_эксперта.символ.период.режим_генерации.xml

Этот файл заодно используется для кеширования результатов. То есть, Вы можете прерывать оптимизацию, а потом продолжать её снова (как это было в четвёрке)

 
Спасибо за подсказку.
 
класс конечно. но можно ли об этом узнавать не через форум. перерывая все ветки и сообщения.

Сделайте строку в меню пожалуйста, чтобы можно было это увидеть и быстро открыть...

А то очень трудно догататься о том как в экселе все это посмотреть. Спасибо. 

 
В меню пока не вынесли только из соображений "не навреди". Ведь можно залезть в файл кеша и что-то там ручками испортить, отчего у тестера при продолжении оптимизации снесет крышу.

На данный момент очень желательно не открывать файл кеша прямо по месту, а копировать его в другое место и только потом открывать и вертеть как хочется.

Вроде бы это меню появляется только после того как оптимизация завершилась. Хотя думаю несложно сделать, что по команде из меню открывается не этот файл, а его копия, перемещенная в папку темп, это как вариант решения «не навреди»

З.Ы. обоюдная правка, и одинаковое предложение (не видел его когда писал свой пост). Только перекладывание этой работы "переложить файл" друг на друга ))) 

Как проще всего вот это

 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<Title>tradermacd EURJPY,H1 2009.10.01-2010.09.15</Title>
<Author>MetaQuotes Software Corp.</Author>
<Revision>1</Revision>
<Created>2010-09-15T13:23:38Z</Created>
<Company>Copyright 2000-2010, MetaQuotes Software Corp.</Company>
<Version>502</Version>
<Dates>2009.10.01-2010.09.15</Dates>
<Server>MetaQuotes-Demo</Server>
<Deposit>10000 USD</Deposit>
<Leverage>100</Leverage>
<Condition>0</Condition>
<TimeEx5>1284527422</TimeEx5>
<Times>1</Times>
<Time1>1284527422</Time1>
</DocumentProperties>
<Styles>
<Style ss:ID="ce1"><NumberFormat ss:Format="Fixed"/></Style>
<Style ss:ID="ce2"><NumberFormat ss:Format="General Date"/></Style>
</Styles>
<Worksheet ss:Name="Tester Optimizator Results">
<Table>
<Row>

 

превратить в csv файл средствами mql5 ?

Поможет кто ? Как сделать отладку за определенный период ? Например сегодня 17.09.10 - а как запустить отладку за 10.09.10 ???

 
А для чего тестер создаёт такие ресурсоёмкие лог-файлы, особенно в режиме оптимизации? У меня их размер достиг 200 Гигабайт. Приходится каждый раз в ручную их удалять у всех (8) агентов и тестера - разве это удобно?
 
1CMaster:
Поможет кто ? Как сделать отладку за определенный период ? Например сегодня 17.09.10 - а как запустить отладку за 10.09.10 ???

Да, хороший вопрос... как отладку делать на истории? Имхо, была бы самая полезная функция отладчика...
