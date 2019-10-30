MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 16
А почему отсутствует возможность анализа результатов оптимизации в Exel? В четвёрке это реализовано, а в пятёрке - СЛАБО?
Как это? Загляните в папочку Tester\cache - там лежит XML файл с результатами оптимизации, который можно открывать в Excel и OpenOrg.Calc
Имя_эксперта.символ.период.режим_генерации.xml
Этот файл заодно используется для кеширования результатов. То есть, Вы можете прерывать оптимизацию, а потом продолжать её снова (как это было в четвёрке)
класс конечно. но можно ли об этом узнавать не через форум. перерывая все ветки и сообщения.
Сделайте строку в меню пожалуйста, чтобы можно было это увидеть и быстро открыть...
А то очень трудно догататься о том как в экселе все это посмотреть. Спасибо.
В меню пока не вынесли только из соображений "не навреди". Ведь можно залезть в файл кеша и что-то там ручками испортить, отчего у тестера при продолжении оптимизации снесет крышу.
На данный момент очень желательно не открывать файл кеша прямо по месту, а копировать его в другое место и только потом открывать и вертеть как хочется.
Вроде бы это меню появляется только после того как оптимизация завершилась. Хотя думаю несложно сделать, что по команде из меню открывается не этот файл, а его копия, перемещенная в папку темп, это как вариант решения «не навреди»
З.Ы. обоюдная правка, и одинаковое предложение (не видел его когда писал свой пост). Только перекладывание этой работы "переложить файл" друг на друга )))
Хотя думаю несложно сделать, что по команде из меню открывается не этот файл, а его копия, перемещенная в папку темп, это как вариант решения «не навреди»
Как проще всего вот это
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<Title>tradermacd EURJPY,H1 2009.10.01-2010.09.15</Title>
<Author>MetaQuotes Software Corp.</Author>
<Revision>1</Revision>
<Created>2010-09-15T13:23:38Z</Created>
<Company>Copyright 2000-2010, MetaQuotes Software Corp.</Company>
<Version>502</Version>
<Dates>2009.10.01-2010.09.15</Dates>
<Server>MetaQuotes-Demo</Server>
<Deposit>10000 USD</Deposit>
<Leverage>100</Leverage>
<Condition>0</Condition>
<TimeEx5>1284527422</TimeEx5>
<Times>1</Times>
<Time1>1284527422</Time1>
</DocumentProperties>
<Styles>
<Style ss:ID="ce1"><NumberFormat ss:Format="Fixed"/></Style>
<Style ss:ID="ce2"><NumberFormat ss:Format="General Date"/></Style>
</Styles>
<Worksheet ss:Name="Tester Optimizator Results">
<Table>
<Row>
превратить в csv файл средствами mql5 ?
Поможет кто ? Как сделать отладку за определенный период ? Например сегодня 17.09.10 - а как запустить отладку за 10.09.10 ???