MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 5
Было бы здорово, если была бы возможность задавать количество прогонов в тестере, что бы тестер при этом ничего сам не оптимизировал, а просто гонял по истории эксперта. Останов при условии набранного заданного пользователем количества прогонов, либо при выполнении какого то условия, также заданного пользователем.
Не, это просто сказка какая то. Появилась бы возможность тестировать эксперты, например, основанные на нейронных сетях, тестировать авто обучение и другие "вкусности".
А моя просьба реализовать пользовательский критерий оптимизации уже реализована. Спасибо!
И ещё, в место:
было бы удобней так:
Что бы прогресс-бар был независимым от вкладок "Настройки", "Входные параметры" и остальных.
Спасибо.
И еще один вопрос, если позволите:
На вкладке "Результаты оптимизации" графа "Результат", что туда записывается, есть ли формула и если есть, где можно посмотреть?
Спасибо.
Зависит от того, какой критерий выбран при оптимизации
Хотелось бы чтоб оно высчитывалось из среднего арифметического последних нескольких проходов каждого ядра, и также менялось учитывая отключение/подключение ядер...
Скажите событие Tester уже генерируется?
Функция OnTester() работает?
Пока совсем не ясно как с этим работать! Как установить Custom max? Где получить оптимизируемые входные параметры (лучший резульат). Или это ещё концепция?
Событие Tester генерировалось всегда с момента начала тестирования. Также как и форвард-тестирование работало всегда с начала тестирования.
Что Вам непонятно? Вот есть описание https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/event_fire, вот ещё описание https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#ontester
Напишите функцию OnTester и для начала возвращайте из неё значение баланса. В критериях оптимизации выставьте Custom max. Запустите оптимизацию. Дождитесь её конца. После этого во вкладке результатов оптимизации отсортируйте строки по значению результата тестирования. После этого анализируйте значения входных параметров.
Не знаю как у других, у меня фарвард-тест сработал только один раз. Больше повторить не удалось, хотя по отдельности на бэк-периоде и на фарвард-периоде имеются вполне положительные результаты.