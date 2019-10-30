MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 7
И не будет, в режиме тестирования вся графика, а также Sleep() игнорируется, для достижения максимальной скорости тестирования. Также как и в МТ4. Надо бы разработчикам отметить этот момент в документации по тестеру.
А какой график открываем? Если "График оптимизации" то там все ОК, если график валютной пары тогда вопрос что и как рисуется...
Проблема1: после завершения процедуры медленной оптимизации и отключения ядер невозможно скопировать или сохранить результаты оптимизации и график оптимизации. Соответствующие пункты контекстного меню продолжают оставаться неактивными.
Проблема2: при осуществлении процедур медленной оптимизации неимоверно растёт объём папки tester. За 2 недели папка увеличилась до 58Гб. При беглом осмотре выяснилось, что всему виной папки logs (\tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs), содержащие файлы xxx.log Так, например, только один файл 20100518.log из папки \tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs занимает 5,2 Гб. В папке же \tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs одноименный файл занимает 5,8 Гб. Иными словами, за одни сутки работы в режиме медленной оптимизации оккупировано 11 Гб.
Вопросы: 1. Следует ли расценивать такое увеличение объёма папок logs как неизбежное следствие медленной оптимизации? 2. Предусматрвает ли МТ5 возможность автоматического сжатия/переноса/удаления log-файлов, или же придётся всё это каждый раз делать вручную? 3. Предусматривает ли МТ5 возможность указания иного пути для хранения папок logs, в том числе для хранения на внешнем носителе?
Проблема3: обнаружил, что в процессе медленной оптимизации проходы могут дублироваться. Например, прогоны 1 и 4 на картинке:
Эта проблема воспроизводится?
Теоретически возможна ситуация, когда агент отвалится по таймауту, агент-раннер заберёт у него задание и отдаст другому агенту. В это время "отвалившийся" агент присылает результат. Такое возможно только в самом начале тестирования - с этим мы сейчас боремся.
Сказать, что воспроизводится регулярно или часто, - было бы неправильно. Но похожую ситуацию наблюдал и ранее (один раз). Оперативно зафиксировать её не смог в силу Проблемы1.
Имела место также ситуация, при которой из 240 заявленных проходов было пройдено 239, кроме последнего. После этого тестер отключил ядра. Скопировать принтскрином в тот момент не догадался.
Эта проблема воспроизводится?
Приоритет процессов у агентов поменяйте на IDLE и они будут всегда отвечать, сами себе гемора делаете, установив "нормальный" приоритет и подвесив своими процессами всю систему пользователя, это вам не win 95 в которой это проходило нормально.
Да не в процессах дело и даже не в их количестве... :)
С точки зрения нагрузки на систему не очень удачен (оптимизирован) сам принцип (алгоритм) работы торговой системы.
По сравнению с MT4 терминал ресурсов "кушает" в разы больше, но надо признать тот факт, что и выполняет он в разы больше работы.