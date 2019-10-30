MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопросы относительно показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации".
Согласно определению "Просадка — абсолютная просадка, наибольший убыток ниже значения начального депозита".
В контекстном же меню и в соответствующей колонке результатов оптимизации наименование показателя указано как "Просадка %". На мой взгляд, символ процентов (%) отсылает к понятию относительной величины, т.е. к понятию относительной просадки.
Вопрос1: какой именно показатель просадки (относительной или абсолютной) фактически отражается в колонке "Просадка %"?
Вопрос2: если в колонке "Просадка %" отражен показатель относительной просадки, то относительно какого именно показателя?
В тестере работают глобальные переменные?
В тестере работают глобальные переменные?
Да. Но не имеющие никакого отношения к клиентскому терминалу. Этакая отдельная песочница. При начале тестирования нет ни одной глобальной переменной.
Получаеться что в тестере с ними по другому нужно работать?
В индикаторе имеется GlobalVariableSet("MA1[0]",MA1[0]);
в советнике SmoothedBuffer1[0]=GlobalVariableGet("MA1[0]");
В тестере советник выдает SmoothedBuffer1[0] всегда равно нулю, хотя в терминале все работает как надо
В индикаторе имеется GlobalVariableSet("MA1[0]",MA1[0]);
в советнике SmoothedBuffer1[0]=GlobalVariableGet("MA1[0]");
В тестере советник выдает SmoothedBuffer1[0] всегда равно нулю, хотя в терминале все работает как надо
Ещё раз проверили. Связка эксперт-пользовательский индикатор с общей глобальной переменной работает правильно.
И ещё одна проблема тестера: не все позиции закрываются по окончании теста при мультивалютном тестировании. На графике имеется разрыв между окончательным балансом и эквити, хотя они должны совпадать. Проиллюстрирую картинками: выделенные позиции так и не были закрыты.
Пока выхожу из ситуации так: запрещаю открытие позиций в тестере за неделю до окончания теста. Работает только на закрытие:
Тогда график правильный и все позиции закрываются.
Ещё раз проверили. Связка эксперт-пользовательский индикатор с общей глобальной переменной работает правильно.
Под связкой "эксперт-пользовательский индикатор" понимать вызов индикатора в советнике через iCustom?
И второй вопрос, имеем простой индикатор в котором через принт выводим номер тика с начала запуска индикатора. Далее цепляем советника (в котором в OnInit только функция iCustom) на тотже график и видим, что номер тика который мы выводим из индикатора задваиваеться, причем первый принт это номер тика с начала запуска индикатора, а второй принт номер тогоже тика (но под другим номером) с начала запуска советника . Как это обойти, не совсем удобно?