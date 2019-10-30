MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 13
Это понятно, но одного надо выбрать как бы "главного". Он будет жирным выделяться.
icas:
Переписал эксперта из MQL4 в MQL5. Оптимизация по цене открытия в MT4 длится 9 мин., в MT5 - 4,5 часа. Что не так?
Похоже, что помимо отладчика нужен ещё профилировщик :D
Прогнал советника в тестере, ID позиции возвращает всегда ноль, это так задумано или это ошибка тестера
вот часть логада еще один баг. при попытке очистить журнал, очищается только окно во вкладке журнал, сам же лог в каталоге C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\5D2A9C702A29311ED87B6AD8A346121B\Tester\Logs не удаляеться и вырастает в итоге до огромных размеров.
Тестер стратегий
закладка "журнал"
время - показывает текущее компьютера, а не тестируемое. В итоге приходится делать свои сообщения чтобы понять в какое время произошло событие
Вопросы относительно показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации".
Согласно определению "Просадка — абсолютная просадка, наибольший убыток ниже значения начального депозита".
В контекстном же меню и в соответствующей колонке результатов оптимизации наименование показателя указано как "Просадка %". На мой взгляд, символ процентов (%) отсылает к понятию относительной величины, т.е. к понятию относительной просадки.
Вопрос1: какой именно показатель просадки (относительной или абсолютной) фактически отражается в колонке "Просадка %"?
Вопрос2: если в колонке "Просадка %" отражен показатель относительной просадки, то относительно какого именно показателя?
Поскольку у авторов справки за две недели не нашлось времени ответить на заданные вопросы, публикую свой вариант найденного ответа:
в определении показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации" содержится сразу две ошибки. 1 ошибка - на самом деле показатель фактически отражает не абсолютную, а относительную просадку. 2 ошибка - относительная просадка не по начальному депозиту, а по средствам.
в определении показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации" содержится сразу две ошибки. 1 ошибка - на самом деле показатель фактически отражает не абсолютную, а относительную просадку. 2 ошибка - относительная просадка не по начальному депозиту, а по средствам.
Извините за задержку.
На вкладке "Результаты оптимизации" действительно отображается относительная просадка по эквити. В документацию внесены корректировки.
И ещё одна проблема тестера: не все позиции закрываются по окончании теста при мультивалютном тестировании. На графике имеется разрыв между окончательным балансом и эквити, хотя они должны совпадать. Проиллюстрирую картинками: выделенные позиции так и не были закрыты.
Пока выхожу из ситуации так: запрещаю открытие позиций в тестере за неделю до окончания теста. Работает только на закрытие:
Тогда график правильный и все позиции закрываются.
А это баг или так и должно быть? У меня та же ситуация, и описанная процедура не помогает. Что говорят разработчики?