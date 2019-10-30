MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 13

Shurik740:
Это понятно, но одного надо выбрать как бы "главного". Он будет жирным выделяться.
Переписал эксперта из MQL4 в MQL5. Оптимизация по цене открытия в MT4 длится 9 мин., в MT5 - 4,5 часа. Что не так?
 

icas:
Переписал эксперта из MQL4 в MQL5. Оптимизация по цене открытия в MT4 длится 9 мин., в MT5 - 4,5 часа. Что не так?

Похоже, что помимо отладчика нужен ещё профилировщик :D 

 

Прогнал советника в тестере, ID позиции возвращает всегда ноль, это так задумано или это ошибка тестера

вот часть лога

EH      0       Core 1  23:48:26        Заявка выполнена
QJ      0       Core 1  23:48:26        ID позиции = 0
HQ      0       Core 1  23:48:26        instant buy 0.10 EURUSD at 1.22593 sl: 1.22245 tp: 1.22971 (1.22579 / 1.22593 / 1.22579)
LL      0       Core 1  23:48:26        deal #10 buy 0.10 EURUSD at 1.22593 done (based on order #10)
MJ      0       Core 1  23:48:26        deal performed [#10 buy 0.10 EURUSD at 1.22593]
KO      0       Core 1  23:48:26        order performed buy 0.10 at 1.22593 [#10 buy 0.10 EURUSD at 1.22593]
EF      0       Core 1  23:48:26        Заявка выполнена
QP      0       Core 1  23:48:26        ID позиции = 0
HD      0       Core 1  23:48:26        instant sell 0.10 EURUSD at 1.22607 sl: 1.22955 tp: 1.22229 (1.22607 / 1.22621 / 1.22607)
PM      0       Core 1  23:48:26        deal #11 sell 0.10 EURUSD at 1.22607 done (based on order #11)
DL      0       Core 1  23:48:26        deal performed [#11 sell 0.10 EURUSD at 1.22607]
KI      0       Core 1  23:48:26        order performed buy 0.10 at 1.22581 [#52 buy 0.10 EURUSD at 1.22581]
KO      0       Core 1  23:48:26        Заявка выполнена
CG      0       Core 1  23:48:26        ID позиции = 0
ED      0       Core 1  23:48:26        take profit triggered sell 0.40 EURUSD 1.228138 sl: 1.23060 tp: 1.22332 [#53 buy 0.40 EURUSD at 1.22332]
RJ      0       Core 1  23:48:26        deal #53 buy 0.40 EURUSD at 1.22332 done (based on order #53)
NK      0       Core 1  23:48:26        deal performed [#53 buy 0.40 EURUSD at 1.22332]
LQ      0       Core 1  23:48:26        order performed buy 0.40 at 1.22332 [#53 buy 0.40 EURUSD at 1.22332]
IK      0       Core 1  23:48:26        instant sell 0.10 EURUSD at 1.22290 sl: 1.22641 tp: 1.21912 (1.22290 / 1.22307 / 1.22290)
HF      0       Core 1  23:48:26        deal #54 sell 0.10 EURUSD at 1.22290 done (based on order #54)
GP      0       Core 1  23:48:26        deal performed [#54 sell 0.10 EURUSD at 1.22290]
OD      0       Core 1  23:48:26        order performed sell 0.10 at 1.22290 [#54 sell 0.10 EURUSD at 1.22290]
MJ      0       Core 1  23:48:26        Заявка выполнена
IL      0       Core 1  23:48:26        ID позиции = 0
FN      0       Core 1  23:48:26        instant buy 0.10 EURUSD at 1.22202 sl: 1.21851 tp: 1.22580 (1.22185 / 1.22202 / 1.22185)
QO      0       Core 1  23:48:26        deal #55 buy 0.10 EURUSD at 1.22202 done (based on order #55)
OD      0       Core 1  23:48:26        deal performed [#55 buy 0.10 EURUSD at 1.22202]
MM      0       Core 1  23:48:27        order performed sell 0.10 at 1.22271 [#93 sell 0.10 EURUSD at 1.22271]
 да еще один баг. при попытке очистить журнал, очищается только окно во вкладке журнал, сам же лог в каталоге C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\5D2A9C702A29311ED87B6AD8A346121B\Tester\Logs не удаляеться и вырастает в итоге до огромных размеров.
 

Тестер стратегий

закладка "журнал"

время - показывает текущее компьютера, а не тестируемое. В итоге приходится делать свои сообщения чтобы понять в какое время произошло событие

 
Yedelkin:

Вопросы относительно показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации".

Согласно определению "Просадкаабсолютная просадка, наибольший убыток ниже значения начального депозита". 

В контекстном же меню и в соответствующей колонке результатов оптимизации наименование показателя указано как "Просадка %". На мой взгляд, символ процентов (%) отсылает к понятию относительной величины, т.е. к понятию относительной просадки.

Вопрос1: какой именно показатель просадки (относительной или абсолютной) фактически отражается в колонке "Просадка %"?

Вопрос2: если в колонке "Просадка %" отражен показатель относительной просадки, то относительно какого именно показателя?

Поскольку у авторов справки за две недели не нашлось времени ответить на заданные вопросы, публикую свой вариант найденного ответа:

в определении показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации" содержится сразу две ошибки. 1 ошибка - на самом деле показатель фактически отражает не абсолютную, а относительную просадку. 2 ошибка - относительная просадка не по начальному депозиту, а по средствам.

 
Yedelkin:

Поскольку у авторов справки за две недели не нашлось времени ответить на заданные вопросы, публикую свой вариант найденного ответа:

в определении показателя "Просадка" из вкладки "Результаты оптимизации" содержится сразу две ошибки. 1 ошибка - на самом деле показатель фактически отражает не абсолютную, а относительную просадку. 2 ошибка - относительная просадка не по начальному депозиту, а по средствам.

Извините за задержку.

На вкладке "Результаты оптимизации" действительно отображается относительная просадка по эквити. В документацию внесены корректировки.

 
в какие сроки можно ожидать реализацию визуализации процесса тестирования как в мт4?
 
Valmars:

И ещё одна проблема тестера: не все позиции закрываются по окончании теста при мультивалютном тестировании. На графике имеется разрыв между окончательным балансом и эквити, хотя они должны совпадать. Проиллюстрирую картинками: выделенные позиции так и не были закрыты.

2010.06.07 16:00 1477 buy 0.30 gbpusd 1.45209 1477 PriceChannel_multi H1 out 0.00 0.00 390.90
2010.06.07 16:00 1478 buy 0.30 gbpusd 1.45187 1478 PriceChannel_multi H1 in 0.00  
2010.06.07 16:00 1479 sell 0.30 eurgbp 0.82241 1479 PriceChannel_multi H1 in 0.00  
2010.06.07 17:00 1480 sell 0.30 usdcad 1.05809 1480 PriceChannel_multi H1 out 0.00 0.00 339.10
2010.06.07 17:00 1481 sell 0.30 usdcad 1.05826 1481 PriceChannel_multi H1 in 0.00  
2010.06.07 22:00 1482 buy 0.30 eurusd 1.19180 1482 PriceChannel_multi H1 out 0.00 0.00 395.70
2010.06.07 22:00 1483 buy 0.30 eurusd 1.19186 1483 PriceChannel_multi H1 in 0.00  
2010.06.07 23:59 1485 buy 0.30 gbpjpy 132.402 1485 end of test out 0.00 0.00 582.08
2010.06.07 23:59 1486 sell 0.30 gbpusd 1.44685 1486 end of test out 0.00 0.00 -150.60
2010.06.07 23:59 1487 buy 0.30 usdcad 1.06119 1487 end of test out 0.00 0.00 -82.83
2010.06.07 23:59 1484 buy 0.30 usdjpy 91.483 1484 end of test out 0.00 0.00 192.82
  0.00 0.00 29 479.92
Closed P/L: 29 479.92

Пока выхожу из ситуации так: запрещаю открытие позиций в тестере за неделю до окончания теста. Работает только на закрытие:

Тогда график правильный и все позиции закрываются.

А это баг или так и должно быть? У меня та же ситуация, и описанная процедура не помогает. Что говорят разработчики?
 
_Dude_:
А это баг или так и должно быть? У меня та же ситуация, и описанная процедура не помогает. Что говорят разработчики?
Это баг. Исправлено.
