Как работать с "отладчиком" советника на исторических данных? Можно ли работать с "отладчиком" в "тестере стратегий"?
Проблема4: зачастую (60%) после завершения медленной оптимизации и отключения ядер тестер не возвращается в исходное состояние. Т.е. вкладка "Входные параметры" продолжает оставаться неактивной, а кнопка во вкладке "Настройка" продолжает отражать значение "Отмена" (вместо принятия значения "Старт"). На примере видно, что с момента отключения ядер прошло два часа:
Уважаемые разработчики!
Когда же наконец будет примерное расчетное время для оптимизации?
Каждый раз приходится с калькулятором прикидывать когда закончится оптимизация...
Неужели это столь долго и трудно внедрить, что просто нет на это ни времени, ни сил...
Вообще было бы неплохо дать возможность программировать собственные визуальные вкладки для тестера.
Тогда можно было бы добавить в тестер, все на что собственной фантазии хватит. Все равно всех пожеланий пользователей разработчикам не удастся удовлетворить, а так появится возможность самому вручную что хош добавлять...
есть ли шанс что в будующем появится кнопочка форсировать форвард тест ?
честно, нет сил смотреть как он после 10к прогонов когда уже вроде бы нарисовался потолок, добавляя по 100-200 прогонов, гоняет днями тесты без результатов. а 10к комбинаций тестировать в ручную на форвард периоде как то не охота )
Проблема5: если input-параметр у советника имеет тип double, то изменять значения соответствующей переменной на вкладке тестера "Входные параметры" не получается. А именно: при попытке ввода нового значения в любую из колонок "Значение", "Старт", "Шаг" или "Стоп" тестер не воспринимает вещественные числа (например, не позволяет ввести число "2,51"), а допускает введение только целочисленных значений.
На билде 275 тестер вообще допускал введение только одного нуля. На 277 билде уже удаётся вводить целые числа.
Upd: проблемы не было, была невнимательность с моей стороны.
а ты точку вместо запятой не пробовал поставить ?)
Неужели я такой тормоз??? :)
Как только тестер закончит очередной прогон - отпишусь. Благодарю за подсказку!
Upd: да, с точкой всё работает.
+1.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестирования, как в мт4 планируется или нет? Уверен, для многих тестер не представляет интереса без данной опции.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестирования, как в мт4 планируется или нет? Уверен, для многих тестер не представляет интереса без данной опции.
Уже несколько билдов назад появилась функция "Открыть график" из результатов тестирования. Открывается график с визуализацией всех сделок.
Чуть позже сделаем режим визуализации как в МетаТрейдер 4.