Как работать с "отладчиком" советника на исторических данных? Можно ли работать с "отладчиком" в "тестере стратегий"?

 

Проблема4: зачастую (60%) после завершения медленной оптимизации и отключения ядер тестер не возвращается в исходное состояние. Т.е. вкладка "Входные параметры" продолжает оставаться неактивной, а кнопка во вкладке "Настройка" продолжает отражать значение "Отмена" (вместо принятия значения "Старт"). На примере видно, что с момента отключения ядер прошло два часа:

Уважаемые разработчики!

Когда же наконец будет примерное расчетное время для оптимизации?
Каждый раз приходится с калькулятором прикидывать когда закончится оптимизация...
Неужели это столь долго и трудно внедрить, что просто нет на это ни времени, ни сил...

Вообще было бы неплохо дать возможность программировать собственные визуальные вкладки для тестера.
Тогда можно было бы добавить в тестер, все на что собственной фантазии хватит. Все равно всех пожеланий пользователей разработчикам не удастся удовлетворить, а так появится возможность самому вручную что хош добавлять...

 

есть ли шанс что в будующем появится кнопочка форсировать форвард тест ?

честно, нет сил смотреть как он после 10к прогонов когда уже вроде бы нарисовался потолок, добавляя по 100-200 прогонов, гоняет днями тесты без результатов. а 10к комбинаций тестировать в ручную на форвард периоде как то не охота )

 

Проблема5: если input-параметр у советника имеет тип double, то изменять значения соответствующей переменной на вкладке тестера "Входные параметры"  не получается. А именно: при попытке ввода нового значения в любую из колонок "Значение", "Старт", "Шаг" или "Стоп" тестер не воспринимает вещественные числа (например, не позволяет ввести число "2,51"), а допускает введение только целочисленных значений.

На билде 275 тестер вообще допускал введение только одного нуля. На 277 билде уже удаётся вводить целые числа

Upd: проблемы не было, была невнимательность с моей стороны.

 
Yedelkin :

Проблема5: если input-параметр у советника имеет тип double, то изменять значения соответствующей переменной на вкладке тестера "Входные параметры"  не получается. А именно: при попытке ввода нового значения в любую из колонок "Значение", "Старт", "Шаг" или "Стоп" тестер не воспринимает вещественные числа (например, не позволяет ввести число "2,51"), а допускает введение только целочисленных значений.

На билде 275 тестер вообще допускал введение только одного нуля. На 277 билде уже удаётся вводить целые числа. 

а ты точку вместо запятой не пробовал поставить ?)
 
StrikeR :
а ты точку вместо запятой не пробовал поставить ?)

Неужели я такой тормоз??? :)

Как только тестер закончит очередной прогон - отпишусь. Благодарю за подсказку! 

Upd: да, с точкой всё работает. 

 
Yedelkin :

Проблема4: зачастую (60%) после завершения медленной оптимизации и отключения ядер тестер не возвращается в исходное состояние. Т.е. вкладка "Входные параметры" продолжает оставаться неактивной, а кнопка во вкладке "Настройка" продолжает отражать значение "Отмена" (вместо принятия значения "Старт"). На примере видно, что с момента отключения ядер прошло два часа:

 

 

 +1.

 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестирования, как в мт4 планируется или нет? Уверен, для многих тестер не представляет интереса без данной опции.
 
vasya_vasya :

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестирования, как в мт4 планируется или нет? Уверен, для многих тестер не представляет интереса без данной опции.

Уже несколько билдов назад появилась функция "Открыть график" из результатов тестирования. Открывается график с визуализацией всех сделок.

Чуть позже сделаем режим визуализации как в МетаТрейдер 4.

