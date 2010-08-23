РАЗРАБОТЧИКАМ!!! Оптимизация...
есть еще один момент необходимый...
требуется сохранять результаты оптимизации... еще в МТ4 меня это очень раздражало, что приходится каждый раз оптимизировать... если вариантов очень много
ну не PrintScreen же использовать
Вы немного неправильно поняли принцип мультивалютности тестера.
Режим оптимизации "По всем символам из маркетвотча" означает режим сканирования рынка, когда одна и та же стратегия быстро прогоняется по куче (десятки или сотни) символов в поисках лучшего результата. Это поисковая оптимизация.
А тестер полностью мультивалютный - какие символы Вы запросите в своем эксперте прямо из кода - те и будут Вам выданы с потиковой точностью. Вы можете сканировать все символы, просто перебирайте в коде последовательно из маркетвотча или из собственного списка.
Сейчас доделывается автоматическая запись всех результатов оптимизации тестирования в XML файлы для последующего просмотра или анализа в других программах.
Кроме того, эти файлы являются кешами расчетов - они позволяют использовать ранее просчитанные результаты на последующих прогонах (если условия не изменились). Они позволяют легко останавливать и продолжать оптимизацию в любое время.
это очень хорошо...
я пока не паникую, думаю может чего то опять случайно сломали... но загрузка истории производится только по 6 инструментам...
и минуты можно смотреть по некоторым инструментам в пределах 1-2 лет в прошлое... хотя история с 1993 года...
загрузил терминал... поставил по новой... было уже такое... не помогло... оповещаю если никто еще не говорил вам об этом...
Почему вы так считаете?
В данном случае, перебор идёт по трём логическим значениям, которые указывают, как работать эксперту:
- работать по тикам или по таймеру (параметр TickTimer)
- работать по каждому тику или только по открытию бара (параметр TickBar
- обрабатывать на тике только один инструмент или все (параметр AllSymbolinTick)
На первом прогоне результаты, естественно, все разные. На втором, который на скрине, они все равны.
Когда первый раз увидел МТ5, подумал какие молодцы разработчики, позаботились о мультивалютных советниках и сделали режим
(Все символы, выбранные в окне "Обзор рынка")
Я в полной уверенности пишу советник, который должен собрать статистическую информацию со всех валютных пар...
... и о ужас... вместо того, чтобы перебирать все параметры... а он просто делает по одному прогону на каждой валюте...
Многоуважаемые разработчики, вы очень облегчите жизнь, если добавите режим (Полный перебор параметров, для всех символов)
впринципе я даже и не сомневался, что он должен быть... это абсолютно логично, если вы развиваете тему мультивалютных советников.