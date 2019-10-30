MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 6

Ни у кого нет такой ошибки в тестере во время оптимизации? :

Спустя некоторое время (200-300 проходов) сначала по одному ядру начинает показывать ноль сделок, некоторое время другое ядро еще показывает сделки... а потом и по второму ядру показывает ноль сделок. Для проверки делаю остановку, проверяю проходы где ноль сделок, и как оказывается сделки там есть...

Произведя некоторое расследование, выяснилось что обнуление проходов только тогда, когда кол-во общего числа предполагаемых проходов превышает 1000000000000. Если выставлять не слишком много параметров, и проходов около 10000000000, то нулевые проходы появляться не начинают, и все ок...


 

предусмотрено ли программное управление тестером?

например при помощи скрипта или как-то еще

 
snowman647:

предусмотрено ли программное управление тестером?

например при помощи скрипта или как-то еще

Так же как и в МТ4 можно будет с командной строки указывать скрипт автозапуска тестера.

Функция заработает к 1 июня, как мы начнем регистрацию участников Automated Trading Championship 2010.

 

При тестировании мультивалютного експерта ( две пары), по окончании тестового прогона , если остается открыто две позиции, закрывается только одна.

При оптимизации в столбце РЕЗУЛЬТАТ показывается баланс умноженный на 100.

Не нашел опции тестирования по ценам открытияСтоит надееться на ее появление или нет?

 

vicnus:

При оптимизации в столбце РЕЗУЛЬТАТ показывается баланс умноженный на 100.

Подтверждаю наличия данной ошибки.


Так же хотелось узнать хотя бы ориентировочные сроки по наболевшим вопросам:

1. "Визуализация прогона"
2. Расчетное время оптимизации (так же осталось/прошло времени)
3. Сохранение оптимизации для последующего продолжения
 
Renat:

Так же как и в МТ4 можно будет с командной строки указывать скрипт автозапуска тестера.

Функция заработает к 1 июня, как мы начнем регистрацию участников Automated Trading Championship 2010.

С 1 июня регистрация начинается, а когда заканчивается?
[Удален]  
papaklass:

Как запускать тестер на нескольких парах? И еще к вопросу об изменении спреда в тестере. Кстати, на последнем чемпионате изменили спред во время чемпионата. Так что вопрос об изменении спреда в тестере, по моему, актуален.


Единственный способ тестирования мультивалютников - Явно прописать все необходимые пары в коде советника, на счет ТФ наверно такая же фигня...

 

Такой вопрос

Я создал эксперта который во время торговли рисует некие линии на графике.

Так вот, после прогона в тестере, нажимаю открыть график, а линий не видно, нет ни одного графического объекта вообще.

А вот еще глючок, ось Y там показывается только Int, а нужны цифры и после запятой

[Удален]  
kernelmd :

Такой вопрос

Я создал эксперта который во время торговли рисует некие линии на графике.

Так вот, после прогона в тестере, нажимаю открыть график, а линий не видно, нет ни одного графического объекта вообще.


kernelmd :


А вот еще глючок, ось Y там показывается только Int, а нужны цифры и после запятой


А какой график открываем? Если "График оптимизации" то там все ОК, если график валютной пары тогда вопрос что и как рисуется...

