MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 38
//---
С помощью эксперта прикреплённого к посту в этом можно убедиться. Также с помощью этого же эксперта можно увидеть, что ограничение по объёму превышается. Об этом подробнее писал до этого здесь и здесь.
P.S. Тест проводил в режиме Все тики пошагово (F12).
Столкнулся с тем, что неправильно генерируются котировки в тестере для инструментов с нестандартным размером тика. Например, сервер Windsor-MT5, инструмент SPJUN12. Запустим советник с 04.01.2010 по сегодняшний день в тестере:
и видим среди правильных значений откровенный бред:
Конечно, возможен вариант битой истории у брокера - тогда нужно как-то автоматом предупреждать брокера.
Хотя, может быть, что глючит алгоритм генерации тиков внутри бара.
Сервис-деск #357726
Разберёмся
Спасибо, этот вопрос закрыт.
Но есть новый - в последнем билде (ранее вроде работал) нельзя тестировать мультивалютники, если
а) один из инструментов имеет историю, начинающуюся ПОЗЖЕ даты начала тестирования;
б) тестируем по инструменту, у которого есть история на дату начала тестирования.
В таком случае, по инструменту с неполной историей - сделки не открываются. Хотя, если передвинуть начало тестирования так, чтобы у всех инструментов имелась история, то сделки открываются.
Сервис-деск #366129 (х64)
По поводу более ранних билдов - в этом месте ничего не меняли, оно и раньше так работало.
А какие Ваши предложения? Нет истории - нет цены. Нет цены - нет сделки.
нет истории - нет сделок, появилась история - появились сделки.
Сейчас же - если в начале нет истории, то и сделок вообще нет по символу с неполной историей.
Открыл для себя, что-то новое.
В зависимости от того, в каком режиме производится тест, бары старших таймфреймов формируются с очень большим отличием. Соответственно и значения индикаторов тоже очень сильно отличаются, что может показать совершенно разные результаты тестов.
Я предполагал, что бары всех таймфреймов формируются из минуток в начале теста и потом уже на них строятся индикаторы, а на самом деле не так.
Вот как это выглядит:
Режим Только цены открытия, таймфрейм в настройках тестера H8, данные берём от индикатора ATR с таймфрейма D1:
//---
Режим Только цены открытия, таймфрейм в настройках тестера H1, данные берём от индикатора ATR с таймфрейма D1:
//---
Режим OHLC на M1, таймфрейм в настройках тестера H8, данные берём от индикатора ATR с таймфрейма D1:
//---
Для большей наглядности лучше записать данные в разных режимах в файл и вывести на график в Excel:
//---
Это очень большое отличие. Может быть нужно учесть этот момент в тестере? То есть, например, не сформировавшийся бар на старших ТФ пусть "пляшет" от самого младшего в настройках тестера, а как только наступает новый бар, то он подменяется из истории. Так хоть можно будет по сформировавшимся барам стратегии адекватно (максимально быстро) протестировать в режиме Только цены открытия. Иначе результаты тестов отличаются также, очень сильно.
К предыдущему посту. Как вариант, можно сначала записывать реальные данные индикаторов нужные для теста и потом читать их из файла. Но это опять костыль. Нужно, чтобы всё правильно в тестере работало. ))
Проблему будем решать по-правильному. Не надо ничего никуда записывать
Спасибо. Я так долго ждал Вашего ответа, что уже даже потерял надежду его получить. :) И даже уже успел разработать механизм для правильного тестирования и ощутил, как бы было здорово, если бы разработчики всё сделали правильно. Так что Ваш ответ очень кстати и желаю Вам решить эту проблему к следующему билду. Это будет подарком. ))