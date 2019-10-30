MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 40

G001:
M1. Тест по всем тикам, счет реал, А....UK MT5(ECN).
А тест был также, на демо-ECN?
i_logic:
Никаких демо, все на рале, и тест и торговля.
 
G001:
Хм, странно. Тогда разницы в котировках нет, уже хорошо.

А можно еще приложить в заглавный пост такой же отчет, но уже с реальных торгов?

Может быть в реале берется комиссия, которая на демо тестером не учитывается?

Надо посмотреть и сравнить ордера (сделки) в тестере и в истории реал-счета.

i_logic:
Нет у этого брокера комиссий, хотя не знаю почему у них счет типа A..... (UK) MT5 ECN account....
 

G001:
Понял про кого говорите, на ECN у них должна быть комиссия, сейчас гляну на их сайте.
 

Да, действительно, на сайте написано что работают без комиссий, но только до 2 января 2013 года.

А по ордерам что? Приложите скриншот из истории торговли на реале, несколько строк достаточно.

Будем все вместе разбираться, мне самому интересно.

Перетащить сделки на график?
Я проверял, не совпадают с тестером.
 
G001:
Начните с первой. Совпадает тестером?

Если нет, то ищите причину. 

