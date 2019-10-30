MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 40
M1. Тест по всем тикам, счет реал, А....UK MT5(ECN).
А тест был также, на демо-ECN?
Никаких демо, все на рале, и тест и торговля.
Хм, странно. Тогда разницы в котировках нет, уже хорошо.
А можно еще приложить в заглавный пост такой же отчет, но уже с реальных торгов?
Может быть в реале берется комиссия, которая на демо тестером не учитывается?
Надо посмотреть и сравнить ордера (сделки) в тестере и в истории реал-счета.
Нет у этого брокера комиссий, хотя не знаю почему у них счет типа A..... (UK) MT5 ECN account....
Да, действительно, на сайте написано что работают без комиссий, но только до 2 января 2013 года.
А по ордерам что? Приложите скриншот из истории торговли на реале, несколько строк достаточно.
Будем все вместе разбираться, мне самому интересно.
Начните с первой. Совпадает тестером?
Если нет, то ищите причину.