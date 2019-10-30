MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 37
Есть вопросы по новым функциям:
OnTesterInit(), OnTesterDeinit() и OnTesterPass().
1. Я правильно понимаю, что с их помощью можно отследить начало и окончание оптимизации?
2. Если включить их в код эксперта, то при запуске оптимизации в терминале открывается окно с графиком и тестируемым экспертом. Так и должно быть?
1. Да, не только начало и конец, но и получение любого просчитанного результата прохода
2. Да, теперь в одном эксперте можно объединять как сам расчетный механизм, так и средства анализа проходов. Причем со всеми возможностями визуализации.
В справке есть ответы https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events
Спасибо. Поисковая система сайта значит иногда даёт сбой.
Отлично. Всё, как я и хотел. Но у меня что-то не работает так как надо. Попробую пока разобраться своими силами...
Обнаружилось маленькое несоответствие в отчётах истории сделок получаемых при тестировании. Если экспортировать отчёт из вкладки Результаты в html/xml формате и сформировать отчёт в файл самостоятельно, то отличий между ними нет (см.рисунок ниже).
Красными точками отмечена сделка, на которой было замечено несоответствие. То есть, на вкладке Результаты иной результат (рисунок ниже):
Второй момент.
При записи истории сделок в файл, получая её при помощи функции HistoryDealsTotal(), не отдаётся последняя сделка с комментарием end of test. На рисунке ниже, справа, экспортированный отчёт с вкладки Результаты (в терминале такой же результат). А слева отчёт записанный самостоятельно. Последняя сделка не записалась. Раньше такого не наблюдалось.
Запись в файл пробовал производить из функции OnDeinit() и из функции OnTester().
За это нововведение спасибо.
то ли еще будет :)
наполеоновские планы