Снова проявилась когда-то давно исправленная проблема. Иногда после оптимизации невозможно запустить тест. Если нажать правой кнопкой на списке результатов в тестере, опция Запустить одиночное тестирование не доступна.
 

Есть вопросы по новым функциям:

OnTesterInit(), OnTesterDeinit() и OnTesterPass().

1. Я правильно понимаю, что с их помощью можно отследить начало и окончание оптимизации?

2. Если включить их в код эксперта, то при запуске оптимизации в терминале открывается окно с графиком и тестируемым экспертом. Так и должно быть?

 
1. Да, не только начало и конец, но и получение любого просчитанного результата прохода

2. Да, теперь в одном эксперте можно объединять как сам расчетный механизм, так и средства анализа проходов. Причем со всеми возможностями визуализации.

 
Спасибо. Поисковая система сайта значит иногда даёт сбой.

//---

Отлично. Всё, как я и хотел. Но у меня что-то не работает так как надо. Попробую пока разобраться своими силами...


 
Спасибо! Это очень круто. Погружаюсь. )))
 

Обнаружилось маленькое несоответствие в отчётах истории сделок получаемых при тестировании. Если экспортировать отчёт из вкладки Результаты в html/xml формате и сформировать отчёт в файл самостоятельно, то отличий между ними нет (см.рисунок ниже).

Красными точками отмечена сделка, на которой было замечено несоответствие. То есть, на вкладке Результаты иной результат (рисунок ниже):

//---

Второй момент.

При записи истории сделок в файл, получая её при помощи функции HistoryDealsTotal(), не отдаётся последняя сделка с комментарием end of test. На рисунке ниже, справа, экспортированный отчёт с вкладки Результаты (в терминале такой же результат). А слева отчёт записанный самостоятельно. Последняя сделка не записалась. Раньше такого не наблюдалось.

Запись в файл пробовал производить из функции OnDeinit() и из функции OnTester().

 
Сегодня провёл серию тестов с записью истории сделок в файл и обнаружил, что сделки с меткой end of test присутствуют. В коде ничего не менял до этого. Следовательно, если такая проблема и может возникнуть, то очень редко.
 
papaklass:

За это нововведение спасибо.

 

то ли еще будет :)

наполеоновские планы

 
Слов нет! :))) И распределения и другая инфа в результатах.
