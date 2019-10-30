MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 36
Конечно же будет промежуточное сохранение информации. Законченное поколение точно будет сохраняться, то есть, максимальные потери, которые Вас ждут - это одно незаконченное текущее поколение.
Спасибо. Частично я получил ответ. А по поводу сложностей я имел ввиду вот что. Перефразирую. Я провёл оптимизацию параметров. Я просматриваю результаты в тестере используя инструменты тестера, всё супер. Результаты, которые я вижу также сохранены в файлах. Чтобы эти файлы не перезаписались тестером в следующий раз, я их могу сохранить в другом месте. Я закрываю терминал. Открываю снова через какое-то время. Результатов в тестере уже нет, они выгружены из терминала. Но файлы зато есть. Как можно результаты из файлов поместить снова в тестер для анализа? Или такой возможности на данный момент нет? Если нет, планируется ли добавить такую возможность в перспективе?
Для анализа полученных результатов можно использовать и Excel. Но это, если недостаточно инструментов предоставленных в тестере. Мне на самом деле инструментов тестера вполне достаточно для выводов и принятия решений, но не хватает вот этой возможности. То есть, загрузки ранее полученных результатов в тестер для повторного анализа или демонстрации без повторной оптимизации.
Загрузить кешированные данные в тестер можно только одним способом - запустить тестирование с теми же самыми параметрами. Другого способа не предвидится.
Для тотальной оптимизации этот способ подходит хорошо - все данные просто-напросто перекочуют из кеш-файла в результаты оптимизации. Для генетики такой способ неприемлем из-за вероятностного формирования поколений.
То есть, картинка будет отличаться от той, которую мы видели до перезагрузки просматривая результаты оптимизации. И результаты записанные в файл, как бы урезаны. Да, я помню уже, когда-то задавал Вам вопрос и ответ был получен про то, как формируются результаты при использовании генетики. Я тогда ещё графики из Excel приводил в пример.
Ну и пусть отличаются. Зато всё в одном месте анализируется. Вообще не хочется из терминала вылазить. :)
Что же это за советник, который на 1 агента испоьзует 6 с половиной Гб памяти? Когда-то речь шла, что и 512 мб достаточно.
Что же это за советник, который на 1 агента испоьзует 6 с половиной Гб памяти? Когда-то речь шла, что и 512 мб достаточно.
Так можно сколько угодно загрузить памяти. Нужно разбираться, что делает эксперт. То есть, чем он заполняет память.
Это мой агент используется в облаке кем-то. Видимо тот человек не разбирается и не хочет разбираться, что делает эксперт.
Но, если оптимизация проводилась в режиме "Медленная (полный перебор параметров)", то есть возможность прервать оптимизацию и продолжить её в любое другое время при условии, если параметры тестера не были изменены и терминал не был перезагружен. Так? Поправьте, пожалуйста, если не так. Если это в справке есть, сразу туда отправьте. :)
Слава, отвечая на вопрос, не обратил внимание на выделенное красным.
Терминал можно перезагружать. Если тот же советник оптимизировать в тех же условиях, результаты будут взяты из кэша даже после перезапуска.
Проявляется при форварде (моя конфигурация: XP64 + используются удалённые агенты). Мелочь, а глаз мозолит