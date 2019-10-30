MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 31

Новый комментарий
 
alexvd:

Файл кэша оптимизации (XML) создался (в подпапке .\tester\cache)?

 

Я не нашел нужного файла.
 
Вырубили электричество, 4 часа работы оптимизатора впустую, файла кэша нет(
 
На данный момент "точек восстановления" при возникновении нештатных ситуаций нет. Будем думать что можно сделать.
 

Да уж... В моем случае зависание терминала произошло, скорее всего, из-за повторной авторизации, после пополнения баланса,- поэтому надо как то предварительный расчет стоимости аренды ресурсов делать. А также необходима возможность сохранения результатов оптимизации посреди "сеанса". Ну и конечно, нужна возможность загрузки сохраненных результатов.

П.с. деньги не вернутся- это понятно. Но функционалом то порадуйте!

 
kogriv:

 

...нужна возможность загрузки сохраненных результатов.

Загрузки как таковой нет.

Точнее так, при повторном запуске прерваной оптимизации если найден xml кэш - данные об уже пройденных проходах автоматически загружаются. Работает если не было изменений в самом эксперте.

 
kogriv:

Но функционалом то порадуйте!

В планах есть "добавить возможность сохранения снапшотов, чтобы можно было продолжать оптимизацию, в том числе и генетическую, с прерванного места".

По срокам ничего не могу сказать, но то, что это будет сделано - это точно.

 
stringo:

В планах есть "добавить возможность сохранения снапшотов, чтобы можно было продолжать оптимизацию, в том числе и генетическую, с прерванного места".

По срокам ничего не могу сказать, но то, что это будет сделано - это точно.

Отлично! )) С каждой подобной новостью настроение улучшается. Ну или стабилизируется, если было ниже нуля.))
 

Во время оптимизации параметров записываю интересующие меня статистические показатели в файл. Записываю все проходы оптимизатора. Затем открываю файл в Excel для анализа.

Например, получили вот такой результат (206 проходов):

 

 Далее, открываю файл в Excel из \tester\cache\*.xml (результат в этом файле аналогичен тому, как если бы Вы его экспортировали из закладки "Результаты оптимизации"). Строю график и вижу такую картинку (395 проходов):

 

Картинка в графике тестера выглядит так (~1733 прохода):

 

 

 Вопросы:

Почему количество результатов разное? 

Как получить все результаты оптимизации путём записи в файл, как в тестере (~1733) или хотя бы, как в файле \tester\cache\*.xml ?

 

 

 
tol64:

Почему количество результатов разное? 

 

 

Воспользуйтесь поиском по форуму.

На графике оптимизации появляются все результаты.

Однако, результат может быть получен 3 способами: 1. расчёт, 2. результат расчёта из файлового кеша от предыдущих запусков и 3. результат расчёта, уже полученный на данном запуске оптимизации (особенность генетического алгоритма). В список результатов не попадут результаты, полученные третьим способом. В файловый кеш не попадут результаты, полученные вторым и третьим способом.

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
stringo:

Воспользуйтесь поиском по форуму.

На графике оптимизации появляются все результаты.

Однако, результат может быть получен 3 способами: 1. расчёт, 2. результат расчёта из файлового кеша от предыдущих запусков и 3. результат расчёта, уже полученный на данном запуске оптимизации (особенность генетического алгоритма). В список результатов не попадут результаты, полученные третьим способом. В файловый кеш не попадут результаты, полученные вторым и третьим способом.

Спасибо. Нашёл ответы на свои вопросы.
1...242526272829303132333435363738...99
Новый комментарий