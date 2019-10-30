MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Файл кэша оптимизации (XML) создался (в подпапке .\tester\cache)?
Да уж... В моем случае зависание терминала произошло, скорее всего, из-за повторной авторизации, после пополнения баланса,- поэтому надо как то предварительный расчет стоимости аренды ресурсов делать. А также необходима возможность сохранения результатов оптимизации посреди "сеанса". Ну и конечно, нужна возможность загрузки сохраненных результатов.
П.с. деньги не вернутся- это понятно. Но функционалом то порадуйте!
...нужна возможность загрузки сохраненных результатов.
Загрузки как таковой нет.
Точнее так, при повторном запуске прерваной оптимизации если найден xml кэш - данные об уже пройденных проходах автоматически загружаются. Работает если не было изменений в самом эксперте.
Но функционалом то порадуйте!
В планах есть "добавить возможность сохранения снапшотов, чтобы можно было продолжать оптимизацию, в том числе и генетическую, с прерванного места".
По срокам ничего не могу сказать, но то, что это будет сделано - это точно.
В планах есть "добавить возможность сохранения снапшотов, чтобы можно было продолжать оптимизацию, в том числе и генетическую, с прерванного места".
По срокам ничего не могу сказать, но то, что это будет сделано - это точно.
Во время оптимизации параметров записываю интересующие меня статистические показатели в файл. Записываю все проходы оптимизатора. Затем открываю файл в Excel для анализа.
Например, получили вот такой результат (206 проходов):
Далее, открываю файл в Excel из \tester\cache\*.xml (результат в этом файле аналогичен тому, как если бы Вы его экспортировали из закладки "Результаты оптимизации"). Строю график и вижу такую картинку (395 проходов):
Картинка в графике тестера выглядит так (~1733 прохода):
Вопросы:
Почему количество результатов разное?
Как получить все результаты оптимизации путём записи в файл, как в тестере (~1733) или хотя бы, как в файле \tester\cache\*.xml ?
Почему количество результатов разное?
Воспользуйтесь поиском по форуму.
На графике оптимизации появляются все результаты.
Однако, результат может быть получен 3 способами: 1. расчёт, 2. результат расчёта из файлового кеша от предыдущих запусков и 3. результат расчёта, уже полученный на данном запуске оптимизации (особенность генетического алгоритма). В список результатов не попадут результаты, полученные третьим способом. В файловый кеш не попадут результаты, полученные вторым и третьим способом.
Воспользуйтесь поиском по форуму.
На графике оптимизации появляются все результаты.
Однако, результат может быть получен 3 способами: 1. расчёт, 2. результат расчёта из файлового кеша от предыдущих запусков и 3. результат расчёта, уже полученный на данном запуске оптимизации (особенность генетического алгоритма). В список результатов не попадут результаты, полученные третьим способом. В файловый кеш не попадут результаты, полученные вторым и третьим способом.