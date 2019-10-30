MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 35

Первый вопрос: 

В директории Metatrader 5\tester\cache сохраняются файлы оптимизационных проходов. Имя этих файлов формируется из:

имя_эксперта.символ.таймфрейм.2.xml

или

имя_эксперта.символ.таймфрейм.2.forward.xml

Что означает 2?

//---

Второй вопрос:

Что означает последний столбец (key) в этих отчётах?

 

 
2 - режим "по ценам открытия"

key - ключ поиска кешированных данных при повторном использовании файлового кеша. Формируется на основе значений входных параметров. Ключ не удалось никуда "спрятать", поэтому разместили его в конце таблицы

Спасибо. Подскажите, как я могу определить имея этих два файла (xml), с результатом форвард-теста и результатом бэк-теста, какой из них к какому имеет отношение. То есть, как я понимаю в этих файлах нет идентификатора, по которому это можно определить. А ключи, я посмотрел, там везде уникальные. Или используя сортировку в Excel можно получить желаемый результат? 

И ещё вопрос. Планируется ли возможность использовать эти файлы повторно в тестере. Иначе после закрытия терминала и повторного открытия связь между этими файлами и тестером пропадает.

 
Если это бэк-тест и форвард-тест от одного и того же тестирования, то ключи должны соответствовать. Возьмите ключ из форвардного xml, найдите его в основном xml и сравните значения параметров - они должны совпадать.

Эти файлы как раз и задуманы для повторного использования. Однако, если что-то поменялось (был перекомпилирован эксперт или его компоненты - индикаторы и библиотеки, даты тестирования, условия тестирования), то файлы пересоздаются заново. Если Вы меняете оптимизируемые параметры (ставите-снимаете галки, меняете старт-шаг-стоп), то кеш-файлы не пересоздаются.

 
Соответствие по ключам нашёл. Отлично!

А вот после перезагрузки терминала не совсем понимаю, как эти файлы снова открыть в терминале/тестере даже, если ничего не менялось в параметрах. Файлы есть, открыть в Excel я их могу, а как их открыть в терминале/тестере, чтобы посмотреть результаты? Или я неправильно Вас понял? 

 
Похоже, что неправильно.

Эти кеш-файлы используются при повторном запуске оптимизации. При наличии уже посчитанного результата в кеше задание на расчёт не отдаётся а используется кешированный результат.

То есть, Вы можете безболезененно останавливать тотальную оптимизацию и через некоторое время снова её запускать. Фактические расчёты начнутся с прерванного места. Это пока не относится к генетической оптимизации.

 
О, ничего себе. Я не знал этой замечательной возможности.

Это пока не относится к генетической оптимизации.

Уточню на всякий случай. То есть, если оптимизация проводилась в режиме "Быстрая (Генетический алгоритм)", то возможность продолжить оптимизацию с прерванного места не получится.

Но, если оптимизация проводилась в режиме "Медленная (полный перебор параметров)", то есть возможность прервать оптимизацию и продолжить её в любое другое время при условии, если параметры тестера не были изменены и терминал не был перезагружен. Так? Поправьте, пожалуйста, если не так. Если это в справке есть, сразу туда отправьте. :)

 
Именно так.

Но, через некоторое время (точно пока неизвестно, когда) для генетической оптимизации тоже будет такая возможность продолжить оптимизацию после остановки.

 
Здорово. А до перезагрузки терминала, данные частично хранятся в памяти, и если перезагрузиться то они безвозвратно пропадают? То есть, есть ли возможность в перспективе, сделать продолжение оптимизации с прерванного места при условии, что параметры не изменялись либо по сохранённому до перезагрузки сету, но уже после перезагрузки терминала? Или там сложности какие-то с этим?
 
Конечно же будет промежуточное сохранение информации. Законченное поколение точно будет сохраняться, то есть, максимальные потери, которые Вас ждут - это одно незаконченное текущее поколение.
