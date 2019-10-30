MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 32
Могу настраивать свойства графика в модуле визуализации? Хочу, например, поменять фон окна с чёрного на светлый...
Сохраните шаблон настроенный на Ваш вкус в папке Template с именем tester.tpl. Именно он и будет использоваться в тестере в режиме визуализации.
што надо написать в графе филтр
Нашёл баг. Обнаружен при тестировании в режимах Только цены открытия и OHLC на M1 в режиме визуализации. Очень просто определяется и воспроизводится. Для воспроизведения нужно создать ситуацию, когда одновременно открываются сделки на двух инструментах. Ошибка заключается в том, что функция HistoryDealsTotal() возвращает неверное количество сделок при одновременном открытии. Если быть более точным, то открытие сделок всё таки происходит не одновременно, а последовательно в цикле проходя по всем инструментам. И неоднократный вызов функции всегда возвращает неверное значение. Из-за этой ошибки при открытии позиции, например, могут не выставиться стопы или отложенные ордера даже, если "контрольный выстрел" (заключительная проверка) была установлена в функции OnTrade().
Режим Только цены открытия и OHLC на M1:
В истории 3 сделки. Последние 2 сделки открыты "одновременно". Функция OnTrade() возвращает значение 2.
Режим Все тики:
В истории 3 сделки. Последние 2 сделки открыты "одновременно". Функция OnTrade() возвращает правильное значение 3.
Приложите код для воспроизведения, пожалуйста.
Можно в сервисдеск или прямо сюда - так любой сможет проверить.
Хорошо, только тогда уже спустя какое-то время, так как этот момент воспроизводится в моём основном проекте, а он очень большой и к тому же готовится в Маркет. Раньше такого бага не замечал. Я очень тщательно тестирую. Я найду время и сделаю маленькую версию для воспроизведения. Пока же можно такую проверку сделать самостоятельно. Нужно всего лишь два инструмента и создать условие для открытия двух сделок одновременно. Ренат, если попробуете раньше, чем я буду готов, то выложите свою версию, которая опровергает, то что я написал, а я тогда уже на этом шаблоне произведу сравнение. Так может быстрее получится, чем я буду свой проект минимизировать.
P.S. Эту ситуацию на самом деле можно и не обнаружить, если тест производить без режима визуализации и стопы или отложенные ордера выставляются на существенном расстоянии. У меня во всех режимах результат в таком случае одинаковый. Эта "особенность" обнаружилась случайно.
В режиме визуализации не работают свойства графика. То есть функции возвращают true, но ничего не меняется. Я предполагаю, что это не баг, а просто не предусмотрено или пока не реализовано. Будет ли тестер, точнее визуализатор теста, развиваться ещё в этом направлении. На данный момент из графических объектов рисуются не все. Из нужных, например, мне, рисуется только OBJ_LABEL. Очень кстати были бы OBJ_RECTANGLE_LABEL или OBJ_BITMAP. А лучше включить возможность для отображения всех объектов.
В визуализаторе полная функциональность по отображению объектов пока не реализована. Со временем будет.
Однако, вряд ли будет реализовано изменение объектов (редактирование, удаление) со стороны пользователя, так как визуализатор - это прежде всего "проигрыватель"
Спасибо. Да, я имел ввиду именно отображение. Редактирование со стороны пользователя конечно уже было бы лишним.
Было бы здорово ещё, чтобы заранее сохранённый шаблон для графика отображался на всех открытых в момент тестирования в режиме визуализации графиках. И используемые в тестах индикаторы тоже, чтобы отображались на всех графиках. Сейчас пока только на том, на который был повешен эксперт. И в какой-то теме промелькнула мысль, чтобы отображение тех или иных индикаторов в момент визуализации можно было бы контролировать. Например используется несколько индикаторов, а отобразить нужно только один.