У меня в доме два компьютера. На одном "Meta Tester 5 Agents Manager build 695" установился без проблем. На другом после запуска на вкладке "Опции" отсутствует флажёк который позволяет регестрировать прогу на https://cloud.mql5.com/ru . Ну прям засада :( Кто нибудь подкинте мысль где и что поправить!
Сейчас агенты, у которых меньше 768 мб, не допускаются в клауд. Это пришлось сделать, так как объем памяти - это критически важная характеристика агента, влияющая на результат. Агенты, у которых мало памяти, банально прерывают работу даже простейших экспертов по недостатку ресурсов, что тормозит процесс вычислений.
Обратите внимание на список обновлений последнего билда.
Ещё бы поправить реальную оценку свободной памяти по
TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)А то у меня, например, выдаёт 8388031. толку от этого числа - вообще нет, если я вдруг захочу оценить память агента на возможность прохождения тестов
У меня нет такой вкладки "Опции". Если Вы говорите про галочку на вкладке "Обзор", то скорей всего у Вас стоит одна или обе галочки на вкладке "MQL5 Cloud Network". Там просто внизу логин свой впишите и все будет гуд.
Если облако работает с подключенным файлом ,то часто идут такие ответы.
Что происходит потом с этими проходами?
Если ли ограничения на размер файла?
На локальных все хорошо идет..
На реале слив с такой же скоростью.
Oчень надеюсь на советы бывалых.
На каком таймфрейме висит советник?
По каким валютным парам ведется торговля?
Как долго тестировался на реале?
M1 EURUSD.
Тест по всем тикам, счет реал, А....UK MT5(ECN).
На реале больше месяца.