Karlson:
В последние недели две при  тестировании ,с использованием генетического алгоритма,не выходит на хорошие показатели,которые были достигнуты ранее.Область хороших результатов достаточно широкая.Поэтому исключаю факт не попадания в  "исключительно хорошие результаты".Расчетное количество проходов 10-30млн.Сами алгоритмы генетики  тестера не корректировались?
Нет, не корректировались.
 

Сегодняшний тест  на параметрах полученных ранее:

 

Сегодняшняя оптимизация:

 

Как видно не выходит на результаты,причем по разным критериям делал.На всех парах так. 

 

stringo:

Пока не воспроизвели.

Создайте, пожалуйста, заявку в сервисдеске. Было бы хорошо, если бы Вы, кроме указанных выше подробностей, приложили Вашего эксперта

tol64: 
Хорошо. Постараюсь в ближайшее время найти время на это.
Похоже на то, что у меня были ошибки какие-то. "Причесал" код и проблема больше не воспроизводится. Провёл тест с торговлей одновременно до 5-ти торговых стратегий на одном символе. В качестве Stop Loss и Take Profit использовались отложенные ордера. Всё работает чётко. Спасибо.
 
Давайте в сервисдеске пообщаемся?
 
stringo:
Давайте в сервисдеске пообщаемся?
Хорошо.Все материалы скинуты.Заявка #275537.Спасибо.
 

Подскажите- так и должно быть? (хотя ранее не наблюдалось):

Каждый раз (для разных параметров, после оптимизации) подгружается история при запуске одиночного тестирования на одном и том же интервале. Ранее, когда я менял интервал для одиночных тестов, после оптимизации, один раз загружалась история для этого интервала и в дальнейшем, если интервал не менялся, история не загружалась по новой. Теперь же каждый раз, тестируя разные наборы параметров из результатов оптимизации, для одного и того же интервала производится загрузка истории этого интервала. Да так долго это делается...

В журнале пишется:

QJ 0 Tester 18:21:08 file cache C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MetaQuotes\Terminal\F49F6D84DE337BA25E6F8205834F0EB8\tester\cache\metazz.EURUSD.M15.2.xml written

RM 0 Tester 18:54:30 single pass 350099804873010191 started

JI 0 Tester 18:54:30 EURUSD: preliminary downloading of history started

GS 3 Tester 18:58:21 EURUSD: there were 1000 attempts to get history info from server

RH 3 Tester 19:00:25 EURUSD: there were 1500 attempts to get history info from server

ME 3 Tester 19:02:26 EURUSD: there were 2000 attempts to get history info from server

IS 3 Tester 19:04:27 EURUSD: there were 2500 attempts to get history info from server

DH 3 Tester 19:06:35 EURUSD: there were 3000 attempts to get history info from server

MF 0 Tester 19:06:35 EURUSD: preliminary downloading of history canceled 

 
kogriv:

Подскажите- так и должно быть? (хотя ранее не наблюдалось):

Каждый раз (для разных параметров, после оптимизации) подгружается история при запуске одиночного тестирования на одном и том же интервале. Ранее, когда я менял интервал для одиночных тестов, после оптимизации, один раз загружалась история для этого интервала и в дальнейшем, если интервал не менялся, история не загружалась по новой. Теперь же каждый раз, тестируя разные наборы параметров из результатов оптимизации, для одного и того же интервала производится загрузка истории этого интервала. Да так долго это делается...

В журнале пишется:

QJ 0 Tester 18:21:08 file cache C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MetaQuotes\Terminal\F49F6D84DE337BA25E6F8205834F0EB8\tester\cache\metazz.EURUSD.M15.2.xml written

...

Вы не через удаленный доступ запускаете?

Просто когда-то столкнулся с тем, что, войдя на машину удаленным доступом и запустив тест за 1 день, ждал несколько часов, пока по новой загрузилась ВСЯ история (это был мультивалютник)

 
Ashes:
Да, запускаю на ВДС
 

Вот ситуация нелепая.. как быть?

Запустил оптимизацию ресурсоемкую с использованием облака, где то половина проходов посчиталась, деньги списались, баланс ушел в минус, авторизация на вкладке "агенты" в тестере уже не смогла выполниться, пополнил баланс,  и тут терминал завис. В итоге и деньги списались и результат оптимизации (пусть и не полный) я не смогу получить и использовать. Как быть то?

 
kogriv:

Вот ситуация нелепая.. как быть?

Запустил оптимизацию ресурсоемкую с использованием облака, где то половина проходов посчиталась, деньги списались, баланс ушел в минус, авторизация на вкладке "агенты" в тестере уже не смогла выполниться, пополнил баланс,  и тут терминал завис. В итоге и деньги списались и результат оптимизации (пусть и не полный) я не смогу получить и использовать. Как быть то?

Файл кэша оптимизации (XML) создался (в подпапке .\tester\cache)?

