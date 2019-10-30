MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 30
В последние недели две при тестировании ,с использованием генетического алгоритма,не выходит на хорошие показатели,которые были достигнуты ранее.Область хороших результатов достаточно широкая.Поэтому исключаю факт не попадания в "исключительно хорошие результаты".Расчетное количество проходов 10-30млн.Сами алгоритмы генетики тестера не корректировались?
Сегодняшний тест на параметрах полученных ранее:
Сегодняшняя оптимизация:
Как видно не выходит на результаты,причем по разным критериям делал.На всех парах так.
stringo:
Пока не воспроизвели.
Создайте, пожалуйста, заявку в сервисдеске. Было бы хорошо, если бы Вы, кроме указанных выше подробностей, приложили Вашего эксперта
Хорошо. Постараюсь в ближайшее время найти время на это.
Давайте в сервисдеске пообщаемся?
Подскажите- так и должно быть? (хотя ранее не наблюдалось):
Каждый раз (для разных параметров, после оптимизации) подгружается история при запуске одиночного тестирования на одном и том же интервале. Ранее, когда я менял интервал для одиночных тестов, после оптимизации, один раз загружалась история для этого интервала и в дальнейшем, если интервал не менялся, история не загружалась по новой. Теперь же каждый раз, тестируя разные наборы параметров из результатов оптимизации, для одного и того же интервала производится загрузка истории этого интервала. Да так долго это делается...
В журнале пишется:
QJ 0 Tester 18:21:08 file cache C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MetaQuotes\Terminal\F49F6D84DE337BA25E6F8205834F0EB8\tester\cache\metazz.EURUSD.M15.2.xml written
RM 0 Tester 18:54:30 single pass 350099804873010191 started
JI 0 Tester 18:54:30 EURUSD: preliminary downloading of history started
GS 3 Tester 18:58:21 EURUSD: there were 1000 attempts to get history info from server
RH 3 Tester 19:00:25 EURUSD: there were 1500 attempts to get history info from server
ME 3 Tester 19:02:26 EURUSD: there were 2000 attempts to get history info from server
IS 3 Tester 19:04:27 EURUSD: there were 2500 attempts to get history info from server
DH 3 Tester 19:06:35 EURUSD: there were 3000 attempts to get history info from server
MF 0 Tester 19:06:35 EURUSD: preliminary downloading of history canceled
...
Вы не через удаленный доступ запускаете?
Просто когда-то столкнулся с тем, что, войдя на машину удаленным доступом и запустив тест за 1 день, ждал несколько часов, пока по новой загрузилась ВСЯ история (это был мультивалютник)
Вот ситуация нелепая.. как быть?
Запустил оптимизацию ресурсоемкую с использованием облака, где то половина проходов посчиталась, деньги списались, баланс ушел в минус, авторизация на вкладке "агенты" в тестере уже не смогла выполниться, пополнил баланс, и тут терминал завис. В итоге и деньги списались и результат оптимизации (пусть и не полный) я не смогу получить и использовать. Как быть то?
Файл кэша оптимизации (XML) создался (в подпапке .\tester\cache)?