MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 29
Подскажите, возможно ли открыть результаты последней оптимизации, после того как терминал был закрыт?
кэш результатов оптимизации :
Кэш результатов оптимизации
Численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML-файл, расположенный в папке папка_данных_терминала/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:
Запустил оптимизацию. Оптимизируемых параметров было 22, в результатах оптимизации только 16 оптимизируемых параметров, остальные 6 непонятно участвовали в оптимизации или нет.
Во вкладке результатов оптимизации ограничение - показывать не больше 16 параметров
Откройте файл XML из папки tester\cache, сформированный в результате оптимизации. Там есть всё.
При тестировании в режиме визуализации во вкладке торговля отображаются не все выставленные отложенные ордера. Это баг?
Не могли бы Вы привести больше подробностей?
Да. Опишу последовательно ход событий.
1. Запускаю тестирование в режиме визуализации.
2. Исполнились условия для установки отложенных ордеров. Ордера установлены успешно. На вкладке "Торговля" ордера не отображаются.
3. Далее исполняются условия для модификации ордеров. При этом также на вкладке «Торговля» ордера не отображаются.
4. Затем исполняются условия на удаление одного из отложенных ордеров и установки нового отложенного ордера. Теперь на вкладке «Торговля» отображается один из отложенных ордеров.
Воспроизведена ли описанная проблема или нужна ещё какая-то дополнительная информация?
Пока не воспроизвели.
Создайте, пожалуйста, заявку в сервисдеске. Было бы хорошо, если бы Вы, кроме указанных выше подробностей, приложили Вашего эксперта
