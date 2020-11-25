помогите разобраться! Работает корректно только с исходником

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Добрый день, такая проблема, в индикатор добавил звук, что когда накидываешь его на график, всё работает
но... работает только с исходником

#resource "music.wav"
string   sound_Privet    = "music.wav";     // Звук при загрузке
------------------
int OnInit()
  {
   PlaySound(sound_Privet);
  }

 в ex4 не работает

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vebster005:

Добрый день, такая проблема, в индикатор добавил звук, что когда накидываешь его на график, всё работает
но... работает только с исходником

 в ex4 не работает

Тут про картинку, но со звуком всё так же.

Как загрузить ресурсы в CodeBase? При отправке кода в CodeBase не удается подгрузить ресурсы , тестер конечно ругается.
Как загрузить ресурсы в CodeBase? При отправке кода в CodeBase не удается подгрузить ресурсы , тестер конечно ругается.
  • 2020.10.30
  • www.mql5.com
Тест CodeBase ругается MQL5\Indicators\YZ_Book_All_PriceCH.mq5(22,11) : error 310: resource file 'SpinDec...
 
Alexey Viktorov:

Тут про картинку, но со звуком всё так же.

Пожалуйста поясните, посмотрел и не понял, к тому же там mq5

 
vebster005:

Пожалуйста поясните, посмотрел и не понял, к тому же там mq5

Начинайте с того, что файл надо вставить в виде бинарного массива.


Работа с ресурсами абсолютно одинакова в mql5 и mql4, ничем не отличается. Сохранение массива в файл есть в прикреплённом примере.

 
Alexey Viktorov:

Начинайте с того, что файл надо вставить в виде бинарного массива.


Работа с ресурсами абсолютно одинакова в mql5 и mql4, ничем не отличается. Сохранение массива в файл есть в прикреплённом примере.

спасибо что уточнили, нажал на кнопку, выбрал звук(мелодию) и у меня добавилось очень много информации типа:

unsigned char Music[]=
  {
   0x52,0x49,0x46,0x46,0xCA,0xE1,0x16,0x00,0x57,0x41,0x56,0x45,0x66,0x6D,0x74,0x20,
   0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x44,0xAC,0x00,0x00,0x10,0xB1,0x02,0x00,
   0x04,0x00,0x10,0x00,0x4C,0x49,0x53,0x54,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x49,0x4E,0x46,0x4F,
   0x49,0x53,0x46,0x54,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x4C,0x61,0x76,0x66,0x35,0x38,0x2E,0x32,
.............

и так очень много

так и должно? 

 
Путь к файлу правильно напишите
 
Evgeniy Zhdan:
Путь к файлу правильно напишите

я правильно указал, теперь появилось то что сверху

 
vebster005:

я правильно указал, теперь появилось то что сверху

Вот так лучше:


 
Evgeniy Zhdan:

Вот так лучше:


так у меня же сверху так и сделано:

#resource "music.wav"

если проблема в этом, то почему не работает в ex4 а только в mq4

 
vebster005:

так у меня же сверху так и сделано:

если проблема в этом, то почему не работает в ex4 а только в mq4

Я же тебе сказал - пиши правильно путь. Вот примерно так:

#resource "\\Indicators\\*****.ex4"

а ты что написал?

 
Evgeniy Zhdan:

Я же тебе сказал - пиши правильно путь. Вот примерно так:

а ты что написал?

Попробывал как вы написали, без изменения

но.... ведь если я написал:

#resource "music.wav"

значит файл рядом звука рядом с mq4 и значит путь правильно был указан,иначе ошибка ведь была бы

в любом случае, без изменения!


Пожалуйста помогите

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