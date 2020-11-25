помогите разобраться! Работает корректно только с исходником
Добрый день, такая проблема, в индикатор добавил звук, что когда накидываешь его на график, всё работает
но... работает только с исходником
в ex4 не работает
Тут про картинку, но со звуком всё так же.
- 2020.10.30
- www.mql5.com
Тут про картинку, но со звуком всё так же.
Пожалуйста поясните, посмотрел и не понял, к тому же там mq5
Пожалуйста поясните, посмотрел и не понял, к тому же там mq5
Начинайте с того, что файл надо вставить в виде бинарного массива.
Работа с ресурсами абсолютно одинакова в mql5 и mql4, ничем не отличается. Сохранение массива в файл есть в прикреплённом примере.
Начинайте с того, что файл надо вставить в виде бинарного массива.
Работа с ресурсами абсолютно одинакова в mql5 и mql4, ничем не отличается. Сохранение массива в файл есть в прикреплённом примере.
спасибо что уточнили, нажал на кнопку, выбрал звук(мелодию) и у меня добавилось очень много информации типа:
unsigned char Music[]= { 0x52,0x49,0x46,0x46,0xCA,0xE1,0x16,0x00,0x57,0x41,0x56,0x45,0x66,0x6D,0x74,0x20, 0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x44,0xAC,0x00,0x00,0x10,0xB1,0x02,0x00, 0x04,0x00,0x10,0x00,0x4C,0x49,0x53,0x54,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x49,0x4E,0x46,0x4F, 0x49,0x53,0x46,0x54,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x4C,0x61,0x76,0x66,0x35,0x38,0x2E,0x32, ............. и так очень много
так и должно?
Путь к файлу правильно напишите
я правильно указал, теперь появилось то что сверху
я правильно указал, теперь появилось то что сверху
Вот так лучше:
Вот так лучше:
так у меня же сверху так и сделано:
#resource "music.wav"
если проблема в этом, то почему не работает в ex4 а только в mq4
так у меня же сверху так и сделано:
если проблема в этом, то почему не работает в ex4 а только в mq4
Я же тебе сказал - пиши правильно путь. Вот примерно так:
#resource "\\Indicators\\*****.ex4"
а ты что написал?
Я же тебе сказал - пиши правильно путь. Вот примерно так:
а ты что написал?
Попробывал как вы написали, без изменения
но.... ведь если я написал:
#resource "music.wav"
значит файл рядом звука рядом с mq4 и значит путь правильно был указан,иначе ошибка ведь была бы
в любом случае, без изменения!
Пожалуйста помогите
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, такая проблема, в индикатор добавил звук, что когда накидываешь его на график, всё работает
но... работает только с исходником
в ex4 не работает