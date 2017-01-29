"Усовершенствования" МТ4, которые усложняют нам жизнь.
1) Раньше при визуальном тестировании, если предварительно был создан шаблон для тестера, параметры индикаторов можно было подбирать на ходу и менять их без проблем. С некоторых пор изменение параметра индикатора можно произвести только, если заменить шаблон тестера на новый(с новым параметром индикатора), либо использовать пустой шаблон и загружать индикаторы на график после запуска тестирования. Оба варианты не удобны. Раньше было удобнее: создаём шаблон для тестера с необходимым набором индикаторов, запускаем визуальное тестирования, корректируем параметры индикаторов в процессе тестирования, по окончании сохраняем новый шаблон.
2) В последних бильдах после компилирования, если оно прошло успешно, производится автоматический выход из редактора. Раньше этого не было и было удобней. Ведь, если я компилирую, то это не означает, что работу в редакторе я закончил. Я обычно компилирую после создания или корректировки какого-то куска кода, чтобы проверить нет ли ошибок в этом новом куске. Теперь после каждого компилирования приходится делать лишнее движение мышкой для возврата в редактор.
Это не самое страшное, страшнее то, что после того как откомпилировал и перебрасывает в терминал, автоматически выделяется графа выбора эксперта, и если сделать прокрутку скролла, то начинается выбор советника, хотя хотел прокрутить график. Ну вроде того, что всё - нажал кнопку компилировать, значит программа готова и нужно приступать к следующей. Жесть конечно с последними версиями.
Какие у вас билды, что такая бяка?
У меня МЕ 5.0.0.1498 и после компилирования никуда не перекидывает, как редактировал, так и дальше продолжаю.
Ну а с тестером, так это не вчера так сделали, а ещё в прошлом году, что же вы тогда не жаловались?
Какие у вас билды, что такая бяка?
У меня МЕ 5.0.0.1498 и после компилирования никуда не перекидывает, как редактировал, так и дальше продолжаю.
Ну а с тестером, так это не вчера так сделали, а ещё в прошлом году, что же вы тогда не жаловались?
Это раздел для МТ4. И речь идёт об этом терминале. Ну и что, если не вчера сделали, просто раньше мирился с этим, а теперь уже допекло, надоело.
Всё верно, в МТ4 МетаЕдитор версии 5, последний билд 5.0.0.1498. Это для вас тоже новость? Ещё с начала перехода на новый билд МТ4, до версии 600, первые беты уже были с МЕ5. Гдк вы были всё это время, уже почти три года?
Кстати, в МТ5 метаедитор более старый скачался при обновлении, там билд 5.0.0.1490, его можно скопировать в папку с МТ4 и работает прекрасно, как родной, но тоже при компиляции никуда не перекидывает.И даже МetaЕditor64 билд 5.0.0.1525, скопированный в МТ4, работает как родной.
Всё верно, в МТ4 МетаЕдитор версии 5, последний билд 5.0.0.1498. Это для вас тоже новость? Ещё с начала перехода на новый билд МТ4, до версии 600, первые беты уже были с МЕ5. Гдк вы были всё это время, уже почти три года?
Кстати, в МТ5 метаедитор более старый скачался при обновлении, там билд 5.0.0.1490, его можно скопировать в папку с МТ4 и работает прекрасно, как родной, но тоже при компиляции никуда не перекидывает.И даже МetaЕditor64 билд 5.0.0.1525, скопированный в МТ4, работает как родной.
Я за этими бильдами особо не слежу, что брокер даёт, то и использую. Сейчас глянул какой у меня редактор. Оказался новый - 5.0.0.1498. Не понятно почему тогда у вас после компиляции из редактора автоматом не выходит, а у меня выходит. Может это Виндоуз делает, она иногда повторяющиеся действия сама начинает автоматом делать.
У меня билд тоже 1498, Win7 x64, и выкидывает точно так-же, как и у Вас. Если работа идёт с индикатором, то проблем нет, если с советником, то начинает бесить уже через час работы.
у меня тоже нет таких проблем, п1. не считаю проблемой, когда надо удалил шаблон и пересохранил новый по окончании тестирования.
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1) Раньше при визуальном тестировании, если предварительно был создан шаблон для тестера, параметры индикаторов можно было подбирать на ходу и менять их без проблем. С некоторых пор изменение параметра индикатора можно произвести только, если заменить шаблон тестера на новый(с новым параметром индикатора), либо использовать пустой шаблон и загружать индикаторы на график после запуска тестирования. Оба варианты не удобны. Раньше было удобнее: создаём шаблон для тестера с необходимым набором индикаторов, запускаем визуальное тестирования, корректируем параметры индикаторов в процессе тестирования, по окончании сохраняем новый шаблон.
2) В последних бильдах после компилирования, если оно прошло успешно, производится автоматический выход из редактора. Раньше этого не было и было удобней. Ведь, если я компилирую, то это не означает, что работу в редакторе я закончил. Я обычно компилирую после создания или корректировки какого-то куска кода, чтобы проверить нет ли ошибок в этом новом куске. Теперь после каждого компилирования приходится делать лишнее движение мышкой для возврата в редактор.