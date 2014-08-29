Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Благодарю за столь обстоятельные ответы и приношу извинения за поспешность и невнимательность при изучении документации, ответы действительно содержались в описании функции OnCalculate.
Видимо я слишком быстро решил форсировать процесс получения опыта, и пропустил изучение описаний OnInit и OnCalculate.
Yedelkin:
Отвечают ли эти строчки на Ваш вопрос?
В данном случае эти значения не могут быть корректно рассчитаны (не хватает истории для вычисления). Поэтому им тупо присваиваются нулевые значения.
// я бы предпочёл присвоить им соответствующие входные данные, но это суть дела особо не меняет.
некорректно поставил вопрос (видно что это же самое я писал в комментарии к строке, и понимал что присвоение нулевых значений в наличии). Перефразирую
вывел в распринтовку и вижу что значение отличные от 0 в ExtLineBuffer присваиваются с индекса limit-1 по индекс rates_total-1, а на графике индикатор отрисован на всем пространстве, хм, где же тогда происходит присвоение значения (отличные от нуля) буферу индикатора на промежутке от 0 до limit-1 ???
Благодарю за столь обстоятельные ответы и приношу извинения за поспешность и невнимательность при изучении документации, ответы действительно содержались в описании функции OnCalculate.
Видимо я слишком быстро решил форсировать процесс получения опыта, и пропустил изучение описаний OnInit и OnCalculate.
Перефразируюто, что они не могут быть рассчитаны и не имеют смысла понятно изначально. Глянул, на 0 баре значение простой средней (индикатора), приравнено максимальному значению цены (не всегда), поначалу решил что дело в количестве баров отображаемых на графике и хранящихся в истории, переключил эту опцию настроек в анлимитед, результат не изменился, индикатор на первых (слева) limit барах отрисован, и его значение отличается от 0.
Проверил. У меня тоже отображается так. История в настройках стоит 100000 баров, проверять на анлимитед влом, я и так верю. :)
Ответа на вопрос "как это возможно" у меня нет, лучше всего спросить у разработчиков (например в ветке"Ошибки, баги, вопросы". Её разработчики посещают очень регулярно).
Уверен, что чудес никаких здесь не всплывёт, скорее всего терминал не совсем всю запрошенную историю отображает и крайние левые доступные (программно) бары просто остаются за кадром. :)
то, что они не могут быть рассчитаны и не имеют смысла понятно изначально. Глянул, на 0 баре значение простой средней (индикатора), приравнено максимальному значению цены (не всегда), поначалу решил что дело в количестве баров отображаемых на графике и хранящихся в истории, переключил эту опцию настроек в анлимитед, результат не изменился, индикатор на первых (слева) limit барах отрисован, и его значение отличается от 0.
Уверен, что чудес никаких здесь не всплывёт, скорее всего терминал не совсем всю запрошенную историю отображает и крайние левые доступные (программно) бары просто остаются за кадром. :)
Вообще, стоит начать со статей Как написать индикатор в MQL5 и Индикатор от индикатора в MQL5.
Кроме того, в соответствующем разделе форума есть специальная ветка, которая призвана ответить на подобные вопросы - Что нужно знать об индикаторах
Вообще, стоит начать со статей Как написать индикатор в MQL5 и Индикатор от индикатора в MQL5.
Кроме того, в соответствующем разделе форума есть специальная ветка, которая призвана ответить на подобные вопросы - Что нужно знать об индикаторах
Добрый вечер! Исследую структуру результата торгового запроса (MqlTradeResult). Написал так Принты для этой структуры соответственно между Print(999999999999999999); Для многих значений принт написал ноль, это же что такое!
Вот эти строчки зачем пишем? Почему полученный результат не анализируем?
По поводу нулей: какие именно нули вызывают возмущение?