Dimka-novitsek: А значит ли это, что работа с данной парой в платформе вовсе не предусмотрена? 2012.09.21 16:23:17  Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары CADJPY/PERIOD_D1, код ошибки 4302
Надо делать проверку, почему возникла ошибка. Ведь код ошибки не говорит о том, по какой именно причине символ не выбран,  - то ли программист не предусмотрел подключение нужного символа, то ли символ действительно не поддерживается конкретным поставщиком котировок.
 
Надо делать проверку, почему возникла ошибка. Ведь код ошибки не говорит о том, по какой именно причине символ не выбран,  - то ли программист не предусмотрел подключение нужного символа, то ли символ действительно не поддерживается конкретным поставщиком котировок.

Спасибо!!! Точно! Я єто ссамого начала что-то подобное думал, 

ох,перебивают

нокак??   Да, я действую, как из справки.. 

 
Готового кода нет, но вот идея: функция SymbolsTotal() позволяет получить общее количество всех символов. Остаётся перебрать эти символы и выяснить, имеется ли среди них искомый. Если не имеется - вывести результат на печать, если имеется - проверить, выбран ли искомый символ в "ОБзоре рынка". Если не выбран - подключить.
 
СПАСИБО!!!
 
А можно ли как-то имитировать тики на выходные?
 
Супер!! Спасибо!!  Надо же, а я как то сам и не подумал, реально..      А скажите, я вот что-то не пойму, куда в тестере пишутся принты, и пишутся ли. Я вот в журнале тестера что-то их не вижу!
 
Правой кнопкой мышки жамкнуть на вкладке, там будут опции
 
Спасибо!! Щас...
 

Доброго вечера! К старой теме

 

 С помощью функции  функция SymbolsTotal() віясняю, что вообще придусмотрено символов 101 (ого!!) .

А главное- че-то оно символ тупо не узнает. Вот. 

Авот  ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Неизвестный символ

 

А вот если нужно, то вот, гляньте плис если можно и нужно

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

double CalculateStrengthPairsTF(string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe) {

SymbolSelect(
  a_symbol,       // имя символа
  true      // включить или выключить
   );

    int DIGITS_ = SymbolInfoInteger(a_symbol,SYMBOL_DIGITS);
   //---
    MqlTick last_tick;
   if(SymbolInfoTick(a_symbol,last_tick));
   double BID_ = last_tick.bid;
   BID_ = NormalizeDouble( BID_, DIGITS_);
  // Print("a_symbol");Print(a_symbol); Print("a_timeframe");Print(a_timeframe); Print( "Period_");Print( Period_); ResetLastError();
    MA_handle=iMA(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_,0,method_ma,price_applied);
    //--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA
   //--- в массив будет записано 100 элементов
   
 //--- если не удалось создать хэндл
   if(MA_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  a_symbol,
                  EnumToString(a_timeframe),
                  GetLastError()); ResetLastError();} 
                  
                  
  int Total= SymbolsTotal(true);Print("Total");Print(Total);                 
  int Dotal= SymbolsTotal(false);Print("Dotal");Print(Dotal);        
   
   
   CopyBuffer(MA_handle,0,0,100,MA);
   //--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4
   ArraySetAsSeries(MA,true);  
   double iMA_ = NormalizeDouble(MA[0], DIGITS_);
           
   ATR_handle=iATR(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_   );
   CopyBuffer(ATR_handle,0,0,100,ATR);
   ArraySetAsSeries(ATR,true);
   double iATR_ = NormalizeDouble(ATR[0], 4);
   double for_ret = 0;
   if (iATR_ > 0.0) {
      for_ret = 100.0 * (MathAbs(BID_ - iMA_) / iATR_);
      if (BID_ < iMA_) for_ret = -1.0 * for_ret;
   }
   return (for_ret);
}



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
А у меня в терминале тоже нет символа CADJPY. Посмотреть можно так: Cntrl+M, клик правой кнопкой, опция "Символы...".
