Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 41
Надо делать проверку, почему возникла ошибка. Ведь код ошибки не говорит о том, по какой именно причине символ не выбран, - то ли программист не предусмотрел подключение нужного символа, то ли символ действительно не поддерживается конкретным поставщиком котировок.
Спасибо!!! Точно! Я єто ссамого начала что-то подобное думал,
ох,перебивают
нокак?? Да, я действую, как из справки..
Доброго вечера! К старой теме
С помощью функции функция SymbolsTotal() віясняю, что вообще придусмотрено символов 101 (ого!!) .
А главное- че-то оно символ тупо не узнает. Вот.
Авот ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Неизвестный символ
А вот если нужно, то вот, гляньте плис если можно и нужно
