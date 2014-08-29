Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 43

Доброго дня!  Скажите, я так понял, в тестере не видно графических построений? Никак?  Имею ввиду графику типа 
вывод на экран названия советника
ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y);
И т.п.
 
Dimka-novitsek:
Доброго дня!  Скажите, я так понял, в тестере не видно графических построений? Никак?  Имею ввиду графику типа И т.п.
Пока еще возможности отрисовки графических объектов в режиме визуального тестирования ограничены.
 
Понял, спасибо. 
 

Смотрите, как компилятор на скобку ругается.. Я выпал!     А куда вообще ошибку смотреть?

 

П.с.  Внем по сути вообще больше ничего нет, толька обьявление переменных!!!    Скобок всиго шесть, три парных... Это я хотел все в онинит  сунуть,  что бы на выходные  графику отладить.  Или компилятора игнорировать?  

 
Dimka-novitsek:
Смотрите, как компилятор на скобку ругается.. Я выпал!     А куда вообще ошибку смотреть?

Компилятор верно указал на 2 ошибки.

У ошибок есть достаточно точное описание в той же строке.

 
Да, конечно же функции еще нету. Но скобка? Это видимо все же от того, что функции нету? Спасибо. А я может туплю? Извините. О. Я щас строку вычеркну с ошибкой и компилирую!
 
Фигня какая-то...  Щас снова создам советника и построчно туда пиринесу. 
 
Dimka-novitsek:
Да, конечно же функции еще нету. Но скобка? Это видимо все же от того, что функции нету? Спасибо. А я может туплю? Извините. О. Я щас строку вычеркну с ошибкой и компилирую!

Нет. Это потому, что OnInit() у Вас должна что-то вернуть типа int, но не делает этого. Есть два варианта:

  • Можно в конце тела функции поставить return(0);
  • Можно объявить OnInit() с типом void.
Вы знаете, ему не хватало return(0);  Надо же!!   Это ладно. Я вот в функцию  (OnInit ) новосозданного советника перенес кусок текста перенес кусок программы, всё что было вписано в функцию OnTick давнопишимого советника. Там это заведамо компилировалось. Типерь '}' - not all control paths return a value Выходные уу.mq5 2686 3 !!!!

Не надо и говорить, что скобки там парные. Ниприлажу голову, что теперь делать? 

tol64:

Нет. Это потому, что OnInit() у Вас должна что-то вернуть типа int, но не делает этого. Есть два варианта:

  • Можно в конце тела функции поставить return(0);
  • Можно объявить OnInit() с типом void.
Спасибо!! Не видел сообщения. СПАСИБО!!!
