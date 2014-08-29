Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 43
Доброго дня! Скажите, я так понял, в тестере не видно графических построений? Никак? Имею ввиду графику типа И т.п.
Смотрите, как компилятор на скобку ругается.. Я выпал! А куда вообще ошибку смотреть?
П.с. Внем по сути вообще больше ничего нет, толька обьявление переменных!!! Скобок всиго шесть, три парных... Это я хотел все в онинит сунуть, что бы на выходные графику отладить. Или компилятора игнорировать?
Компилятор верно указал на 2 ошибки.
У ошибок есть достаточно точное описание в той же строке.
Да, конечно же функции еще нету. Но скобка? Это видимо все же от того, что функции нету? Спасибо. А я может туплю? Извините. О. Я щас строку вычеркну с ошибкой и компилирую!
Нет. Это потому, что OnInit() у Вас должна что-то вернуть типа int, но не делает этого. Есть два варианта:
Вы знаете, ему не хватало return(0); Надо же!! Это ладно. Я вот в функцию (OnInit ) новосозданного советника перенес кусок текста перенес кусок программы, всё что было вписано в функцию OnTick давнопишимого советника. Там это заведамо компилировалось. Типерь '}' - not all control paths return a value Выходные уу.mq5 2686 3 !!!!
Не надо и говорить, что скобки там парные. Ниприлажу голову, что теперь делать?
