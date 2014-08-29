Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перерисовывается не хендл индикатора, а графические построения самого индикатора. Хендл - это просто некое целочисленное значение.
Как-то нереально получается, если писать в инит!
По-простому попробую обьяснить. Запустить индикатор можно двумя способами: вручную и программно. В обоих случаях терминал создаёт и поддерживает одни и те же вычислительные процессы. При программном запуске, так же как и при ручном, достаточно запустить индикатор один раз - дальше всё будет вычисляться в соответствии с кодом. Для программного запуска индикатора используется функция iCustom() и ей аналогичные. Т.е., стоит один раз удачно запустить функцию iCustom() с правильным набором параметров, - и соответствующие вычислительные процессы заработают также, как и при ручном запуске.
При этом программно может быть запущено сразу несколько индикаторов. Хендл - это всего лишь некий идентификатор, позволяющий обращаться к определённому вычислительному процессу. С помощью хендла можно копировать рассчитанные данные конкретного индикатора, запущенного программно.
Соответственно, для того, чтобы запустить индикатор программно и получить его хендл, достаточно в общем случае сделать это в OnInit(). Вы же не запускаете вручную индикатор с приходом каждого тика, чтобы он "перерисовывался".
Как не выбран?? Чего это не выбран? Что же такое MarketWatch? Какой вообще символ? Валютной пары? Так нет, у меня в коде валютная пара на вход функции очень хорошо подается!
Собственно, ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Символ не выбран в MarketWatch -разбираюсь с вопросом дальше, типо где корень проблемы-то.
Как не выбран?? Чего это не выбран? Что же такое MarketWatch? Какой вообще символ? Валютной пары? Так нет, у меня в коде валютная пара на вход функции очень хорошо подается!
Посмотрите функцию SymbolSelect(). MarketWatch - это окно Обзор Рынка. Перед тем, как задать вопрос попробуйте найти ответ с помощью поиска на форуме в правом верхнем углу.
P.S. Спасибо не обязательно писать через каждый пост. :)
Ага.
Проверил- вписал принт, вот так
И вы знаете, проверка показала, вроде бы, что функция принимает в себя нормальные, вменяемые параметры. Вот. А я щас пройду по ссылкам, что бы лучше понять вопрос ! Спасибо!
Я даже проверю, и кажется знаю как. Правда MarketWatch в гугле и яндексе не нашол, кроме одной строки, что в новой версии он исправлен.
Спасибо!!
А значит ли это, что работа с данной парой в платформе вовсе не предусмотрена? 2012.09.21 16:23:17 Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары CADJPY/PERIOD_D1, код ошибки 4302