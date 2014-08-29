Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Комп очень тормозит..
не, это не комп :)
Выходные уу (GBPUSD,H1) array out of range in 'Выходные уу.mq5' (4873,19)- слова непонятные..
вы обратились к элементу массива, а размер массива меньше чем порядковый номер элемента к которому вы обратились.
этот как если у вас массив arr[10]. А вы хотите получить элемент arr[11]. но элементов ведь всего 10.
про это вам и сказали.
и даже указали номер строки где ошибка - 4873 из ваших 5000 строк :)
Функция запрашивает параметр-заведомо целое число, стопудов неотрицательное, а внутри функции проверяет, что оно не больше 99. [shift- это оно самое то самое число- обращается к элементу массива StdDev номер shift. Стало быть, не в числе дело? А верно ли его было бы обьявить double ATR[100]; ? п.с. Ошибка - номер строки и символа именно shift
2012.09.29 20:56:26 Выходные уу (GBPUSD,H1) array out of range in 'Выходные уу.mq5' (4886,19)
Ведь ну никак не может обращаться не к тому элементу массива?
Я все массивы, их 11, постарался обеспечить соответствующим условием. Но скажите мне, пожалуста, как вот тут возникает та же ошибка? И
Функция запрашивает параметр-заведомо целое число, стопудов неотрицательное, а внутри функции проверяет, что оно не больше 99. [shift- это оно самое то самое число- обращается к элементу массива StdDev номер shift. Стало быть, не в числе дело? А верно ли его было бы обьявить double ATR[100]; ? п.с. Ошибка - номер строки и символа именно shift
2012.09.29 20:56:26 Выходные уу (GBPUSD,H1) array out of range in 'Выходные уу.mq5' (4886,19)
Ведь ну никак не может обращаться не к тому элементу массива?
это что? где оно объявлено? какой размер?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
Статусная записть это зачисление на счёт средств, например на любом счёте первой строкой идёт balance, это и есть статусная запись.
Это, кажется, не правда.
Возвращает:
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
Кто знает, что это за DEAL_ENTRY_STATE ?
Это, кажется, не правда.
Если рассуждать логически, то если у balace направление DEAL_ENTRY_IN, то почему тогда не указано in в столбце "Направление"\Direction?!
как это указано например для buy, у которого в данном случае тоже направление DEAL_ENTRY_IN
Если рассуждать логически, то если у balace направление DEAL_ENTRY_IN, то почему тогда не указано in в столбце "Направление"\Direction?!
как это указано например для buy, у которого в данном случае направление тоже DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN