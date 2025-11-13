Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 115

Новый комментарий
 
fxsaber:
Хорошая ветка - почти все более-менее интересное на ресурсе отсюда.

была, пока тщеславие и коммерция не поглотили ее, а она его...

 

Опубликована статья Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи

Отметил в таблице

#

Тема
Автор
1
 Управление оптимизацией
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
2
 100 лучших проходов оптимизации  готова часть I
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
 Andrey Azatskiy
3
 Анализ торговли по HTML-отчетам  готова
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.
4
 Непрерывная скользящая оптимизация
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц.  Используем наработки статьи #1
5
 Оценка торговых систем через оптимизацию
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4
6
 Разворачиваем торговые сигналы
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
  Vasiliy Pushkaryov
10
 Парный трейдинг /  тема снята пока
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
  
11
 Использование цифровой обработки сигналов (DSP)  в трейдинге
 Методы  DSP
 Alexey Volchanskiy
13
 Обработка результатов оптимизации в картах Кохонена
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
  
21
 Анализ силы и слабости валют по валютным парам
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
  Alexander Lasygin
22
 Анализ торговых входов по развитию прибыли
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
  
26
 10 флетовых стратегий  готова
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
 Alexander Fedosov
27
 Комбинируем трендовую и флетовую стратегии готова
перебираем результаты из статей №№25 и 26
  Dmitriy Gizlyk
28
 Строим ZigZag-и по осцилляторам  готова
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
  Dmitry Fedoseev
30
 Восстановление торговой истории сигналов
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
 
32
 Индикатор тестирования входов
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
  
33
 Вычисление коэффициента Херста
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
  Dmitriy Skub
36
 Торговая система SilverTrend
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
  
38
 Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете  готова
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
  Alexander Fedosov
42
 Цветная оптимизация
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
  
43
 Оптимизация методом отжига  готова
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
  Aleksey Zinovik
47
 Классификация торговой стратегии на основе истории сделок

  Andrey Barinov
 51 Святой Грааль
По книге Линды Рашки.
  Alexander Puzanov
 52 Сокращение диапазона
По книге Линды Рашки.
  Alexander Puzanov
 55  Распарсивание и автоматическая модификация исходных кодов MQL5 с помощью RegularExpressions 
 Получение списка  функций, глобальный переменных, дефайнов, классов и т.д.
  Dmitriy Gizlyk
 58 Пример вычисления торговой статистики с помощью OpenCL NEW
Описание  в  и далее
  
 59 Cравнение Математических вычислений в тестере с Выполением расчетов в OpenCL NEW
Описание в  и посты перед ним
  
 60  Моделирование временных рядов с помощью кастомных символов по заданным законам распределения готова
 Aleksey Zinovik
 61 Синхронизация/создание двух(трех/четырех) графиков одного инстурмента на разных таймфреймах готова

  Dmitriy Gizlyk
 62 Написать современную версию кода из статьи "Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5" готова
  		 Anatoli Kazharski (tol64)
 63 Автоматический поиск и и последующее тестирование тиковых паттернов  на истории NEW

 
 64 Реализация TP в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника готова
  Dmitriy Gizlyk
 65  Виртуальная оптимизация NEW
  		 
 66 Методы ускорения одиночного бэктеста NEW
   
 
 67  Выявление значимых параметров торговой системы на основе результатов оптимизации по методу отбора признаков в машинном обучении NEW
  
 68 Используем WebRequest() для автоматической публикации на сайте   NEW
Нужен пример того, как из советника публиковать на сайте скриншоты, отчеты о торговле на своем сайте. Взять распространенный движок типа Joomla или что-то подобное
  Igor Volodin
 69 "Как перенести расчетную часть любого индикатора в код эксперта" готова
  		 Dmitriy Gizlyk
 70 Как анализировать сделки выбранного Сигнала на графике  готова

  Dmitriy Gizlyk
 71 График PairPlot на основе CGraphic для анализа зависимостей между массивами данных (таймсериями) готова

  Dmitriy Gizlyk
 72  Служебный советник для управления роботами на VPS   готова  (Методы дистанционного управления работой советников)
и
 Dmitriy Gizlyk
 73 Управление служебным советником через Telegram
Продолжение темы #72
  ? Andrey Voytenko
 74Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи  готова
    и 		 Dmitrii Troshin
 75 Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#    готова Vasiliy Sokolov
ADF тест для парного трейдинга в Excel
ADF тест для парного трейдинга в Excel
  • smart-lab.ru
Полезная статья с сайта www.quantinsti.com о тесте на коинтеграцию, применяемому в парном трейдинге. Как вы знаете, для реализации стратегии парного трейдинга необходимо проведение тестов на коинтеграцию используемых инструментов, и для этой цели часто применяют дополненный тест Дики-Фулера (ADF). Тем не менее, при поиске критериев...
 
Aleksey Vyazmikin:

Лучше я приложу код, как это сейчас работает для 512на512, но без класса отвечающего за чтение/запись (он не мой просто).

Думаю, что это задачу можно быстро решать на GPU.

Какой физический смысл смысл этой задачи. Похоже на подбор портфеля стратегий. Если так - то можно и тему статьи добавить, если есть идея как собирать такой портфель.

 
Rashid Umarov:

Какой физический смысл смысл этой задачи. Похоже на подбор портфеля стратегий. Если так - то можно и тему статьи добавить, если есть идея как собирать такой портфель.

Смысл в сборке разных моделей по результатам МО в одну, наиболее эффективную - я делаю упор на стабильность результатов на выборках тестирования(отбора модели) и выборке не участвующей в МО. Пока ищу наиболее оптимальный показатель, характеризующий такую модель при её оценке на тестовой выборке - это острая проблема, так-как требуется много экспериментов и окончательного решения пока нет.

Отчасти это похоже на портфель, так-как суть в поиске независимых сигналов на вход в рынок при этом общее число ложных сигналов должно увеличиваться медленней, чем число правильных сигналов.

 

Приветствую Рашид, хочу подготовить новую статью на тему создания пользовательских форм при помощи ингтеграции MQL c .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#". Просьба занести мою новую статью в список Шиндлера:)


 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы общего характера".
 
Vasiliy Sokolov:

Приветствую Рашид, хочу подготовить новую статью на тему создания пользовательских форм при помощи ингтеграции MQL c .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#". Просьба занести мою новую статью в список Шиндлера:)


Забыл - отметил в статье

 
Рашид неужели все так плохо на сайте? Статья уже неделю висит отправленной на проверку и тишина. Ее даже не открывали. Да вообще (понимаю, что это не по адресу, но моя систра ждет регистрации на сайте больше месяца,служба поддержки молчит, последние два индюка я отправил на проверку, прождал более двух недель, не дождавшись результата снял и разместил в другом месте. Простите, что к вам, но такое ощущение, что вы единственный с кем здесь есть обратная связь.
1...108109110111112113114115116117118119120121122...144
Новый комментарий