Хорошая ветка - почти все более-менее интересное на ресурсе отсюда.
была, пока тщеславие и коммерция не поглотили ее, а она его...
Опубликована статья Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи
Отметил в таблице
Тема
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц. Используем наработки статьи #1
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
Методы DSP
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
перебираем результаты из статей №№25 и 26
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
Получение списка функций, глобальный переменных, дефайнов, классов и т.д.
Описание в #863 и далее
Описание в #872 и посты перед ним
#896
#897
#898
#899
#900
#902
#903 #904 #12
#881
Нужен пример того, как из советника публиковать на сайте скриншоты, отчеты о торговле на своем сайте. Взять распространенный движок типа Joomla или что-то подобное
#957
#1044
#1053
#1072 и #1079
Продолжение темы #72
#1107 и #1110
Лучше я приложу код, как это сейчас работает для 512на512, но без класса отвечающего за чтение/запись (он не мой просто).Думаю, что это задачу можно быстро решать на GPU.
Какой физический смысл смысл этой задачи. Похоже на подбор портфеля стратегий. Если так - то можно и тему статьи добавить, если есть идея как собирать такой портфель.
Смысл в сборке разных моделей по результатам МО в одну, наиболее эффективную - я делаю упор на стабильность результатов на выборках тестирования(отбора модели) и выборке не участвующей в МО. Пока ищу наиболее оптимальный показатель, характеризующий такую модель при её оценке на тестовой выборке - это острая проблема, так-как требуется много экспериментов и окончательного решения пока нет.
Отчасти это похоже на портфель, так-как суть в поиске независимых сигналов на вход в рынок при этом общее число ложных сигналов должно увеличиваться медленней, чем число правильных сигналов.
Приветствую Рашид, хочу подготовить новую статью на тему создания пользовательских форм при помощи ингтеграции MQL c .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#". Просьба занести мою новую статью в список Шиндлера:)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1995: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R
fxsaber, 2019.02.15 14:29Возможно ли статью с примером трансляции синтетических стаканов со стороны и использования для этого сокетов?
Забыл - отметил в статье