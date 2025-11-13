Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 133
Здравствуйте! 2023.08.12_3:23 GMT+3. Пишу модераторам. Мне не отвечает Рашид Умаров. Я писал ему личное сообщение с вопросами о моей статье. Это было 8 августа. Он мне написал что статью мою опубликуют на каком-то другом ресурсе. Когда опубликуют, на каком ресурсе? А оплата? Мне ничего не заплатят? Мне нужна определённость. Да или нет. Кто мне ответит? Жду ответа. 3:30 GMT+3.
Вы можете опубликовать свою статью на любом другом ресурсе. Здесь она опубликована не будет.
Решение окончательное.
Николай, я на этом ресурсе написал 30+ статей и никогда проблем ни с оплатой, ни с Рашидом не было. Всё всегда корректно и в рамках договоренностей. По части переписки видно, что у вас то рекламу не пускают в статью, то с нотками снисхождения позволяете себя уговорить на предложенную оплату, то рассказываете что и когда опубликовывать. Лично я такого поведения себе никогда не позволял и все было нормально. Это всё я к чему: здесь при нормальном, корректном общении, нормально всё публикуется.
Я понял иначе - здесь шлак не публикуют...
Вы не читали текст на снимке, в сообщении Рашида?
Вот вспомнился анекдот подходящий под эту ситуацию?
Приходит, не важно кто, сами придумайте, к Ленину и жалуется.
Владимир Ильич, меня Дзержинский на*** послал.
Представляете батенька, какой добрейшей души оказался Ф.И. А ведь мог-бы и расстрелять…
Мало того, я еще прочитал про инфоцыган, на партнерке которых, скорее всего, пытается заработать Никитюк...
Здравствуйте.
У меня есть желание написать статью на тему квантование в машинном обучении по следующему плану:
Введение
1. Стандартные цели использования
2. Примеры реализации алгоритмов квантования на MQL5
3. Квантования с помощью CatBoost
4. Гипотеза о квантовых отрезках
5. Нестандартные цели использования
6. Описание алгоритма поиска квантовых отрезков
7. Проведение сравнительного эксперимента для оценки эффекта от квантования
8. Описание настроек скрипта для отбора квантовых таблиц
Заключение
Вряд ли такое допустимо. В статьях все коды должны быть доступны всем и каждому, а не купившему продукт. Статьи - это обучающий ресурс. Маркет - коммерческий.
Так тут обучение, открытый код, описание алгоритма, и закрытый код по описанному по сути алгоритму.
А прецеденты этого уже неоднократно были.
