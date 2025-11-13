Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 133

Николай Никитюк #:
     Здравствуйте! 2023.08.12_3:23 GMT+3. Пишу модераторам. Мне не отвечает Рашид Умаров. Я писал ему личное сообщение с вопросами о моей статье. Это было 8 августа. Он мне написал что статью мою опубликуют на каком-то другом ресурсе. Когда опубликуют, на каком ресурсе? А оплата? Мне ничего не заплатят? Мне нужна определённость. Да или нет. Кто мне ответит? Жду ответа. 3:30 GMT+3.

Вы можете опубликовать свою статью на любом другом ресурсе. Здесь она опубликована не будет.

Решение окончательное.


 
Николай, я на этом ресурсе написал 30+ статей и никогда проблем ни с оплатой, ни с Рашидом не было. Всё всегда корректно и в рамках договоренностей. По части переписки видно, что у вас то рекламу не пускают в статью, то с нотками снисхождения позволяете себя уговорить на предложенную оплату, то рассказываете что и когда опубликовывать. Лично я такого поведения себе никогда не позволял и все было нормально. Это всё я к чему: здесь при нормальном, корректном общении, нормально всё публикуется. 

 
Alexander Fedosov #:

Это всё я к чему: здесь при нормальном, корректном общении, нормально всё публикуется. 

Я понял иначе - здесь шлак не публикуют...

 
Yevhenii Levchenko #:

Я понял иначе - здесь шлак не публикуют...

Вы не читали текст на снимке, в сообщении Рашида?


Вот вспомнился анекдот подходящий под эту ситуацию?

Приходит, не важно кто, сами придумайте, к Ленину и жалуется.

Владимир Ильич, меня Дзержинский на*** послал.

Представляете батенька, какой добрейшей души оказался Ф.И. А ведь мог-бы и расстрелять…

 
Alexey Viktorov #:

Вы не читали текст на снимке, в сообщении Рашида?

Мало того, я еще прочитал про инфоцыган, на партнерке которых, скорее всего, пытается заработать Никитюк...

 
     Здравствуйте! 2023.08.16_4:48 GMT+3. Спасибо Рашиду Умарову что он ответил то, что меня интересовало. 
 
Rashid Umarov #:

Здравствуйте.

У меня есть желание написать статью на тему квантование в машинном обучении по следующему плану:

Введение

1. Стандартные цели использования

2. Примеры реализации алгоритмов квантования на MQL5

3. Квантования с помощью CatBoost

4. Гипотеза о квантовых отрезках

5. Нестандартные цели использования

6. Описание алгоритма поиска квантовых отрезков

7. Проведение сравнительного эксперимента для оценки эффекта от квантования

8. Описание настроек скрипта для отбора квантовых таблиц

Заключение

В пункте 8 я опишу и дам ссылку на скрипт в маркете - допустимо ли это и будут ли оплачены мои труды за написание статьи в этом случае?
 
Вряд ли такое допустимо. В статьях все коды должны быть доступны всем и каждому, а не купившему продукт. Статьи - это обучающий ресурс. Маркет - коммерческий.

 
Artyom Trishkin #:

Вряд ли такое допустимо. В статьях все коды должны быть доступны всем и каждому, а не купившему продукт. Статьи - это обучающий ресурс. Маркет - коммерческий.

 Так тут обучение, открытый код, описание алгоритма, и закрытый код по описанному по сути алгоритму.

А прецеденты этого уже неоднократно были.

 
Aleksey Vyazmikin #:

 Так тут обучение, открытый код, описание алгоритма, и закрытый код по описанному по сути алгоритму.

А прецеденты этого уже неоднократно были.

Прецеденты чего? Чтобы авторы статей проталкивали свои продукты маркета в статьях? Ни разу не видел. 
