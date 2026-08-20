Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 129
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у них есть горячая линия но они не отвечают с прошлого года и переадресовывают писать письма.
звоню сейчас в банк чтобы узнать о чём речь).
и тут нечего разводить.. банки передают всю информацию налоговой..
другое дело в том что перевод совсем небольшой и уже уведомление об этом.. по карте не имеющей отношения к налогам
Рекомендую установить на телефон приложение Налоги ФЛ, и там будет информация по Единому Налоговому Счету (ЕНС).
Там в приложении будут цифры в середине экрана телефона на пол экрана (если надо оплатить).
Но эти цифры - это просто информация, а узнать - оплатили вы это или нет можно так:
в приложении ниже цифр жмете "Детали", потом "Платежи/Операции", и смотрите - что начислено, за что уплачено, и за что - осталось.
Цифры (как напоминание) перестанут отображаться после наступления срока уплаты.
Потому что если вы видите банер ("плюшку") с цифрой к оплате и - "Оплатить" (в приложении), то это не значит, что надо платить.
Потому что вы оплачиваете не банеры/"плюшки", и не имейлы, и не уведомления из банка (которое вы запостили картинкой),
а налоговые уведомления.
Если что-то непонятно (или уже платили, или считаете что не надо), то там же (в приложении Налоги ФЛ по ЕНС - где у вас должна "висеть" информация/"напоминалка" об оплате 12 рублей задолженности) - нажимаете на "Услуги" внизу - "Прочие ситуации" - "Заявление в свободной форме".
И там же в приложение придет ответ (официальный ответ от вашей налоговой).
Кстати, в приложении Налоги ФЛ (по ЕНС) можете свои банковские счета посмотреть, депозиты были ли в банках
("какие проценты получили" за год) ... и так далее (там это есть, так как банки все передают ... и раньше передавали ...).
Рекомендую установить на телефон приложение Налоги ФЛ, и там будет информация по Единому Налоговому Счету (ЕНС).
Там в приложении будут цифры в середине экрана телефона на пол экрана (если надо оплатить).
Но эти цифры - это просто информация, а узнать - оплатили вы это или нет можно так:
в приложении ниже цифр жмете "Детали", потом "Платежи/Операции", и смотрите - что начислено, за что уплачено, и за что - осталось.
Цифры (как напоминание) перестанут отображаться после наступления срока уплаты.
Потому что если вы видите банер ("плюшку") с цифрой к оплате и - "Оплатить" (в приложении), то это не значит, что надо платить.
Потому что вы оплачиваете не банеры/"плюшки", и не имейлы, и не уведомления из банка (которое вы запостили картинкой),
а налоговые уведомления.
Если что-то непонятно (или уже платили, или считаете что не надо), то там же (в приложении Налоги ФЛ по ЕНС - где у вас должна "висеть" информация/"напоминалка" об оплате 12 рублей задолженности) - нажимаете на "Услуги" внизу - "Прочие ситуации" - "Заявление в свободной форме".
И там же в приложение придет ответ (официальный ответ от вашей налоговой).
Кстати, в приложении Налоги ФЛ (по ЕНС) можете свои банковские счета посмотреть, депозиты были ли в банках
("какие проценты получили" за год) ... и так далее (там это есть, так как банки все передают ... и раньше передавали ...).
у меня приложение Мой Налог называется.. там пишется что поступило на мою карту самозанятого и какую сумму и до какого числа нужно заплатить..
дополнительные приложения тут не нужны) тут конкретно специализированное для упрощения работы
кому-то это не интересно..а кому-то будет полезно 100%
у меня приложение Мой Налог называется.. там пишется что поступило на мою карту самозанятого и какую сумму и до какого числа нужно заплатить..
дополнительные приложения тут не нужны) тут конкретно специализированное для упрощения работы
кому-то это не интересно..а кому-то будет полезно 100%
Онлайн Касса и чеки нужны, когда тебе переводят?
И если перевод без комментария, то это на что-то влияет? Нужно тогда ставить свой комментарий к переводу? Например, вывод из MQL5 нужно разбивать на составные продажи на маркете?
Вывод WMZ на WM учитывается налоговой или когда уже перевод на карту в рубли делаешь?
//просто на данный момент самозанятый тупо платит от входящих переводов, но у ИП так не получится, вот и и интересуюсь, насколько самозанятость удобнее для новичков
Онлайн Касса и чеки нужны, когда тебе переводят?
И если перевод без комментария, то это на что-то влияет? Нужно тогда ставить свой комментарий к переводу? Например, вывод из MQL5 нужно разбивать на составные продажи на маркете?
Вывод WMZ на WM учитывается налоговой или когда уже перевод на карту в рубли делаешь?
налоговая понятия не имеет за что вам деньги переводят.. когда речь про WMZ и вам переводят физические лица с карты на карту, то тут неизвестно за что вам перевели это первое. .. если напрямую с Вебмани то там уже не от физ.лица поступает и неизвестно как будет распознаваться налоговой , может они увидят у себя что это был вывод с Вебмани (это я к тому что если хотите хитрить то будьте осторожнее)..
второе : если таких переводов много от разных людей всякий раз то может возникнуть вопрос: а что это за куча переводов каждый раз от новых людей.. то есть тут сложно будет сказать что вам каждый раз занимают или помогают деньгами разные люди)..
третье: когда становишься самозанятым ты оформляешь карту поступления на которую автоматически облагаются налогом и в приложении Мой Налог , который я продемонстрировал выше вы всё это видите .. за какую сумму когда поступила и сколько вам нужно оплатить и до какого числа..
чётвёртое: что касается того если вы получили доход на другую карту и хотите его оформить , то тут вы можете сформировать чек в том же приложении..
пятое: если поступление не является доходом, но поступило на карту самозанятого его можно аннулировать и тогда налог по нему не начисляться..
к примеру у меня занимают порой деньги и возвращают по номеру телефона.. и они автоматом приходят на карту самозанятого.. чтобы таких ситуаций не было и вы не забыли о таких переводах , нужно заранее просить переводить на другую карту которая не облагается налогом.
но все ваши зачисления видят.. я знаю случаи когда банк просил подтвердить происхождения средств и блокировали счета до выяснения.. ( конкретно речь про пользователей с mql5 которые не платили налоги) .
страшно друзья?))
налоговая понятия не имеет за что вам деньги переводят.. когда речь про WMZ и вам переводят физические лица с карты на карту, то тут неизвестно за что вам перевели это первое. .. если напрямую с Вебмани то там уже не от физ.лица поступает и неизвестно как будет распознаваться налоговой , может они увидят у себя что это был вывод с Вебмани (это я к тому что если хотите хитрить то будьте осторожнее)..
второе : если таких переводов много от разных людей всякий раз то может возникнуть вопрос: а что это за куча переводов каждый раз от новых людей.. то есть тут сложно будет сказать что вам каждый раз занимают или помогают деньгами разные люди)..
третье: когда становишься самозанятым ты оформляешь карту поступления на которую автоматически облагаются налогом и в приложении Мой Налог , который я продемонстрировал выше вы всё это видите .. за какую сумму когда поступила и сколько вам нужно оплатить и до какого числа..
чётвёртое: что касается того если вы получили доход на другую карту и хотите его оформить , то тут вы можете сформировать чек в том же приложении..
пятое: если поступление не является доходом, но поступило на карту самозанятого его можно аннулировать и тогда налог по нему не начисляться..
к примеру у меня занимают порой деньги и возвращают по номеру телефона.. и они автоматом приходят на карту самозанятого.. чтобы таких ситуаций не было и вы не забыли о таких переводах , нужно заранее просить переводить на другую карту которая не облагается налогом.
но все ваши зачисления видят.. я знаю случаи когда банк просил подтвердить происхождения средств и блокировали счета до выяснения.. ( конкретно речь про пользователей с mql5 которые не платили налоги) .
страшно друзья?))
Нет не страшно, создай тему как платить или нет налоги с mql5.com и не захламляй тему с вариантами вывода.
не надо мне тыкать тут. что значит не захламляй тему с вариантами вывода? это как раз таки то что многих интересует сейчас и многие мне написали по этому поводу в личные сообщения и не раз.
а ты если не вносишь никакого вклада и не помогаешь людям бесплатно то не надо критиковать.
тебе одному неинтересно, а я просто поделился и у людей появились вопросы.. а у нас обсуждение связанное с заработками.
не надо мне тыкать тут. что значит не захламляй тему с вариантами вывода? это как раз таки то что многих интересует сейчас и многие мне написали по этому поводу в личные сообщения и не раз.
а ты если не вносишь никакого вклада и не помогаешь людям бесплатно то не надо критиковать.
тебе одному неинтересно, а я просто поделился и у людей появились вопросы.. а у нас обсуждение связанное с заработками.
дело не втом кто и сколько раз тебе о чем писал,есть тема с обсуждением вариантов вывода, хочешь обсуждать налоги сделай отдельную тему и систематизируй там все,поэтому на форуме много тем а не одна в которой просто все пишут.
дело не втом кто и сколько раз тебе о чем писал,есть тема с обсуждением вариантов вывода, хочешь обсуждать налоги сделай отдельную тему и систематизируй там все,поэтому на форуме много тем а не одна в которой просто все пишут.
я не обсуждаю налоги.. я поделился просто как бывает.. и начались вопросы.. мне что предлагаете людям ответить: завалите мою личку дополнительными вопросами я ещё на них каждому отвечу с удовольствием))?
если на то пошло, то эта тема мертва.. в ней нет ответов..
и я тут один из немногих кто что-то пытался изменить и предлагал.
исходя из этого можно не читать эту тему и выйти из неё.. нет это не указ .. просто делюсь впечатлениями из пребывания в ней.
что вы можете узнать в этой теме? что-то полезное было? пересчитать по пальцам..
ждёте когда тут напишут вывод недоступен? ну вы это в любой момент сами увидите зайдя в платежи.. ждать тут когда напишут что вывод снова доступен .. ну вы это и сами можете смотреть в платежах..
или что? рассчитывать что введут криптовалюту и ждать когда об этом сообщат?
не рассчитывайте , не введут крипту.
исходя из вышеперечисленного читать тут нечего.. но вы всё равно будете писать: не засоряйте тему))).. я жду важных сообщений в ней..
P.s. у меня всё и не надо пытаться мне парировать ведь исходя из вышеперечисленного парировать нечего. и если что я без негатива вовсе . всегда со всеми по доброму и отвечаю :)
Остановитесь
так я написал что я всё)