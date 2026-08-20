Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 10
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В России оплата товаров и услуг криптовалютами запрещена. MQ работает в правовом поле. Так что для россиян (и белорусов?) это бы не работало. Да и во многих странах, думаю (но это не точно).
9 страниц посвящено как выводить. а что выводить собрались, Господа? )
возможно кто-то из нас и будет плясать с бубном выводя через кучу посредников. а Заказчики думаете будут это делать? я думаю нет или почти никто.
поэтому лучше сначала обеспокоиться тем как заводить. чтобы было что выводить.
А вот для этого и была нужна собственная крипта, я тему еще в Декабре поднимал: https://www.mql5.com/ru/forum/383321/page3#comment_26305693
Для финвласти в России сейчас биткойн чуть ли не единственное спасение, тк китайцы не станут себя под удар поставлять и предлагать свои платежные системы.
Вот увидите, Набиулина первая предложит картами МИР расплачиваться через криптобиржу которая сама и создаст, потому что другие откажутся. Так и вижу название "Центральная Криптобиржа Росии"
По статистике основные покупатели на Маркете -иностранцы. Ну, просядут продажи из-за незначительного русского покупателя на 10%, ну и что. А готов он по текущему курсу что-то еще будет покупать? Так что это не критичный вопрос.
Езжайте в ОАЭ, открывайте фриланс визу и счет в местном банке, чтобы обойти проблемы с выводом. Потратите 2-3 месяца, но это ваша инвестиция и в финансовую и в физическую безопасность. Иран 30 лет под санкциями и у них тоже проблемы с вводом-выводом, но они же как-то приспособились
А вот для этого и была нужна собственная крипта, я тему еще в Декабре поднимал, но меня закидали "умные люди" : https://www.mql5.com/ru/forum/383321/page3#comment_26305693
Для финвласти в России сейчас биткойн чуть ли не единственное спасение, тк китайцы не станут себя под удар поставлять и предлагать свои платежные системы.
Вот увидите, Набиулина первая предложит картами МИР расплачиваться через криптобиржу которая сама и создаст, потому что другие откажутся. Так и вижу название "Центральная Криптобиржа Росии"
А по статистике основные покупатели на Маркете -иностранцы. Ну, просядут продажи из-за незначительного русского покупателя на 10%, ну и что. А готов он по текущему курсу что-то еще будет покупать? Так что это не критичный вопрос.
Езжайте в ОАЭ, открывайте фриланс визу и счет в местном банке, чтобы обойти проблемы с выводом. Потратите 2-3 месяца, но это ваша инвестиция и в финансовую и в физическую безопасность. Иран 30 лет под санкциями и у них тоже проблемы с вводом-выводом, но они же как-то приспособились
цитата не самого последнего специалиста по криптовалютам, который знает их изнутри : " До введения санкций, ежедневный объем трансграничных операций России оценивался в $50 млрд. Криптовалютный рынок и рядом не стоял "
биткойн как был хайповым ресурсом, так и останется.
На вебмани наверно, но вывод с вебмани, это тоже еще тот цирк.
Центробанк лишил лицензии Вебмани 11 февраля
Центробанк лишил лицензии Вебмани 11 февраля
Никто не лишал лицензии Вебмании. Не надо вводить в заблуждение.
Я вчера отсюда выводил Вебмани и спокойно вывел деньги через обменник.
ЦБ РФ лишил лицензии банк Вебмани. Поскольку это произошло уже второй раз, вебмани в ответ закрыли рублёвые кошельки.
Отсюда же деньги всегда выводились на wmz. Абсолютно ничего не изменилось. wmz вывести на рублёвую карту можно через обменник. Курс, правда, не дутый, как сейчас на рынке. Я вывел вчера по 91р. Всё это заняло 12 минут.
Почта Банк запустил виртуальную карту UnionPay 🌏
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Как выпустить виртуальную карту UnionPay?
➖К вашим Онлайн-картам 2.0 мы автоматически выпустим виртуальную карту UnionPay;
➖Клиенты банка могут выпустить карту моментально, бесплатно и из любой точки мира в мобильном приложении;
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А на подходе пластиковые карты UnionPay — сможете снимать наличные по карте как в России, так и за рубежом ❤️
Информацию скопировал из этого ресурса: https://t.me/pochtabank/358
По статистике основные покупатели на Маркете -иностранцы. Ну, просядут продажи из-за незначительного русского покупателя на 10%, ну и что.
Езжайте в ОАЭ, открывайте фриланс визу и счет в местном банке, чтобы обойти проблемы с выводом. Потратите 2-3 месяца, но это ваша инвестиция и в финансовую и в физическую безопасность. Иран 30 лет под санкциями и у них тоже проблемы с вводом-выводом, но они же как-то приспособились
Русских покупателей может и мало, а русских и украинских программистов много. Это костяк развития индустрии (ну так выглядит при беглом ознакомлении топа).
Так что пока единственное решение - внедрение платёжных систем Мир и Unionpay на ввод и вывод. Альтернатив нет. WMZ может ещё поработает какое-то время, но вывод на карту оттуда не пашет, магазины не принимают, а обменники сильно занижают курс.
Русских покупателей может и мало, а русских и украинских программистов много. Это костяк развития индустрии (ну так выглядит при беглом ознакомлении топа).
Так что пока единственное решение - внедрение платёжных систем Мир и Unionpay на ввод и вывод. Альтернатив нет. WMZ может ещё поработает какое-то время, но вывод на карту оттуда не пашет, магазины не принимают, а обменники сильно занижают курс.
Полностью поддерживаюP.S. Причём Китай тоже могут прижать угрозой санкций, чтобы он прикрыл UnionPay для России и ***. Ситуация в мире развивается непредсказуемо. Поэтому Мир также необходимо внедрить, чтобы быть готовыми к любому повороту событий.
Полностью поддерживаюP.S. Причём Китай тоже могут прижать угрозой санкций, чтобы он прикрыл UnionPay для России и ***. Ситуация в мире развивается непредсказуемо. Поэтому Мир также необходимо внедрить, чтобы быть готовыми к любому повороту событий.
Своё личное мнение высказывайте пожалуйста сдержанно и без пропаганды.