Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 91

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Vitaliy Kuznetsov #:

Возможно от суммы зависит. К примеру (но не утверждаю) переводы в номинале превышающие 15к рублей за 1 раз могут проходить дополнительную проверку со стороны банка.

какого ещё банка?)

НАМ ПЕРЕВОД от mql5 приходит от счёта MQL5 В ВЕБМАНИ 

и как вы знаете переводы мгновенные

 

Вообще пропали все способы вывода.


 
Вывел на WM. Секунды
 
На карту теперь не вывести опять?
 
Evgeniy Chistyakov #:
На карту теперь не вывести опять?

что значит опять?

 не вывести уже как с марта месяца

 

хаха, неумирающая тема

вы сколько времени будете врубаться, что выводить надо через вебмани ????

;)

 
Renat Akhtyamov #:

хаха, неумирающая тема

вы сколько времени будете врубаться, что выводить надо через вебмани ????

;)

Видимо пока не уберут этот фейковый пункт с выводом на карту, который стоит первым, из способов вывода.

 
Ivan Titov #:

Видимо пока не уберут этот фейковый пункт с выводом на карту, который стоит первым, из способов вывода.

Почему фейковый? Заведите зарубежную карту, и выводите. Или на чужую зарубежную карту можно выводить.

 
Andrey Barinov #:

Почему фейковый? Заведите зарубежную карту, и выводите. Или на чужую зарубежную карту можно выводить.

Пробовал на корейскую - нельзя.

 
Ivan Titov #:

Пробовал на корейскую - нельзя.

То что у тебя не получилось, не значит что это не работает.
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