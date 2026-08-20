Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 91
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Возможно от суммы зависит. К примеру (но не утверждаю) переводы в номинале превышающие 15к рублей за 1 раз могут проходить дополнительную проверку со стороны банка.
какого ещё банка?)
НАМ ПЕРЕВОД от mql5 приходит от счёта MQL5 В ВЕБМАНИ
и как вы знаете переводы мгновенные
Вообще пропали все способы вывода.
На карту теперь не вывести опять?
что значит опять?
не вывести уже как с марта месяца
хаха, неумирающая тема
вы сколько времени будете врубаться, что выводить надо через вебмани ????
;)
хаха, неумирающая тема
вы сколько времени будете врубаться, что выводить надо через вебмани ????
;)
Видимо пока не уберут этот фейковый пункт с выводом на карту, который стоит первым, из способов вывода.
Видимо пока не уберут этот фейковый пункт с выводом на карту, который стоит первым, из способов вывода.
Почему фейковый? Заведите зарубежную карту, и выводите. Или на чужую зарубежную карту можно выводить.
Почему фейковый? Заведите зарубежную карту, и выводите. Или на чужую зарубежную карту можно выводить.
Пробовал на корейскую - нельзя.
Пробовал на корейскую - нельзя.