Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 84
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Проблема с Вебмани может возникнуть только если Вебмани не будет.. Вебмани это как те же криптокошельки как вы его прикроете? заблокируете сайт? есть VPN...
платежи происходят через интернет минуя банки с кошелька на кошелёк по всему миру..для этого нужен только интернет.
Недавно прикрыли WMR и WMP. Вполне возможно, что у какого-нибудь власть имущего господина возникнет зуд по поводу WMZ, и наше кино закончится.
Поэтому расширение способов вывода нужно приветствовать.
Недавно прикрыли WMR и WMP. Вполне возможно, что у какого-нибудь власть имущего господина возникнет зуд по поводу WMZ, и наше кино закончится.
Поэтому расширение способов вывода нужно приветствовать.
да дополнительные способы это хорошо я об этом тоже писал и предлагал).
WMR прикрыли после того, как центробанк отозвал лицензию у банка который сотрудничал с Вебмани..
доллары штука международная и если платёжная система хочет зарабатывать, то она не лишит себя заработка на комиссии WMZ )
а так конечно никто не знает что будет завтра.. все мы понимаем по текущим событиям.. я думаю если вдруг что-то и произойдёт такое, то MQL5 своих не бросит и решит вопрос..
а пока так..
Проблема с Вебмани может возникнуть только если Вебмани не будет.. Вебмани это как те же криптокошельки как вы его прикроете? заблокируете сайт? есть VPN...
платежи происходят через интернет минуя банки с кошелька на кошелёк по всему миру..для этого нужен только интернет.
Ну тем не менее, в некоторых областях постсоветского пространства недоступен вывод на WM.
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Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Vadim Zotov, 2022.07.01 15:49
В продолжение данного вопроса делюсь обобщенными результатами только что проведенных экспериментов по выводу средств на чужой кошелёк Webmoney.
1. Вывод средств жителям всех спорных территорий (ЛНР, ДНР, Крым) заблокирован со стороны Webmoney. По договоренности пытался вывести со своего аккаунта MQL на кошелёк жителя Крыма - результат отрицательный. Естественно, результат вывода на свой личный кошелёк жителя ЛНР также стабильно отрицательный в течение длительного времени.
2. Вывод на чужой кошелёк жителя основной территории РФ получается. MQL не препятствует этому. При попытке вывести деньги появляется странное сообщение о ремонтных работах, и оно не исчезает со временем, но платёж проходит нормально. О мелкой неприятности с сообщением подробно напишу в Сервисдеск, надеюсь подправят. Но в целом, метод можно использовать.
3. Перевод в Webmoney от физического лица к физическому лицу выполняется успешно, и без территориальных ограничений. Средства, выведенные c MQL на кошелёк жителя основной территории РФ, я успешно получил на кошелёк, зарегистрированный на адрес в ЛНР.
Таким образом, есть вариант вывода средств для жителей спорных территорий. Сложный, неудобный, но есть хотя бы тоненькая ниточка.
Вчера снял со счета небольшую сумму на долларовую карту украинского Монобанка. До сих пор не пришли, больше суток прошло. Хотя на гривневую обычно зачислялись за пару минут. У кого-то был такой опыт? Сколько времени обычно проходят платежи в долларах?
На приват за пару секунд обычно...
Вчера снял со счета небольшую сумму на долларовую карту украинского Монобанка. До сих пор не пришли, больше суток прошло. Хотя на гривневую обычно зачислялись за пару минут. У кого-то был такой опыт? Сколько времени обычно проходят платежи в долларах?
вообще до 3х дней обычно.. те кто получают сразу не верно делать вывод что получение перевода мгновенное..
тем более если говорить о том где вы находитесь могут быть проблемы с зачислением.. без всякого там троллинга..
когда я на карту выводил тоже в основном сразу приходили.. но бывали и задержки со стороны банка несколько дней.
Сервис telepay в Webmoney теперь при попытке вывода подсовывает договор микрозайма. Такой вариант имхо неприемлемый. Остаются только обменники?
можно скриншот с подробностями? если вы хотите убедить администрацию в том , что с платёжной системой что-то не так то нужно предъявлять доказательства, а не ждать что кто-то примет во внимание ваши слова.
можно скриншот с подробностями? если вы хотите убедить администрацию в том , что с платёжной системой что-то не так то нужно предъявлять доказательства, а не ждать что кто-то примет во внимание ваши слова.
Разумеется, в поддержку обращался. Они как всегда отвечает "параллельно" - посылают на все известные сайты, типа все работает как предусмотрено. Просто раньше данный сервис работал без микрозаймов.
По ссылке открывается договор потреб займа под 300% годовых. Название конторы писать не буду, чтоб не "рекламировать" - но по смыслу звучит как "лохотрон".