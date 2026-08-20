Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Ноль вывод на биржу там продажа" ... Честно - не осилил ...
курсы очень выгодные порой выше чем официальный курс
... кругов меньше чем кругов в ВебМани
Сколько кругов?
1. Отсюда вывел на WMZ
2. Из WMZ вывел на карту.
А там как? Меньше? Это сразу на карту с mql5?
Сколько кругов?
1. Отсюда вывел на WMZ
2. Из WMZ вывел на карту.
А там как? Меньше? Это сразу на карту с mql5?
1 - Отсюда на биржу
2 - Обмен/продажа за рубли сразу с перечислением на карту.
Всё.
Сколько кругов?
1. Отсюда вывел на WMZ
2. Из WMZ вывел на карту.
А там как? Меньше? Это сразу на карту с mql5?
основной момент названный кругами это потери)
даже если кто-то не верно выразился основная идея одна: хотелось бы получать по курсу доллара а не минус 20 и более % 😉
курсы очень выгодные порой выше чем официальный курс
Где? Вот есть кошель в траст валлет. Из него куда? На биржу? А с биржи куда? На карту? А если 20 000 USDT, то сколько дней ждать контрагентов?
1 - Отсюда на биржу
2 - Обмен/продажа за рубли сразу с перечислением на карту.
Всё.
А почему mql5.com должен превратиться в обменник?
Где? Вот есть кошель в траст валлет. Из него куда? На биржу? А с биржи куда? На карту? А если 20 000 USDT, то сколько дней ждать контрагентов?
если говорить про Бинанс то там на всех хватает контрагентов) ..ведь там люди зарабатывают на обмене P2P
Если говорить о вебмани то тут тоже на приличную сумму WMT
А почему mql5.com должен превратиться в обменник?
Вы не понимаете,
Вывод отсюда на Веб мани и вывод от сюда на биржу, технически один и тот же процесс.
Никакие кошельки типа траст валет не нужны. Ваши USDT попадают сразу в аккаунт на бирже. Там выбираете покупателя и продаете ему. Все делается максимум за 15 минут. Только потерь нет. в Отличии от веб мани.
Вот текущие курсы
А почему mql5.com должен превратиться в обменник?
не надо ничего превращать_)..
wmz есть почему нельзя так же добавить wmt // для такого монстра по операциям с wmz у mql5 не должно быть трудностей с этим..
ведь они сами теряют 20% отдавая продавцам доллары, хотя продукт купили у них за wmz .. для тех кто покупает на mql5 и имеет доступ к пополнению на вебмани.. эта лозейка покупать на 20% дешевле..
это может специально так сделано поэтому не хотят уходить от этой модели..
но если мы будем выводить на долларовые карты то mql5 не получит никакой прибыли тогда с продажи
Где? Вот есть кошель в траст валлет. Из него куда? На биржу? А с биржи куда? На карту? А если 20 000 USDT, то сколько дней ждать контрагентов?