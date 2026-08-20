Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 138

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Artyom Trishkin #:
"Ноль вывод на биржу там продажа" ... Честно - не осилил ...

курсы очень выгодные порой выше чем официальный курс

 
Vladimir Pastushak #:

... кругов меньше чем кругов в ВебМани

Сколько кругов?

1. Отсюда вывел на WMZ

2. Из WMZ вывел на карту.

А там как? Меньше? Это сразу на карту с mql5?

 
Artyom Trishkin #:

Сколько кругов?

1. Отсюда вывел на WMZ

2. Из WMZ вывел на карту.

А там как? Меньше? Это сразу на карту с mql5?

1 - Отсюда на биржу

2 - Обмен/продажа за рубли сразу с перечислением на карту.

Всё.

 
Artyom Trishkin #:

Сколько кругов?

1. Отсюда вывел на WMZ

2. Из WMZ вывел на карту.

А там как? Меньше? Это сразу на карту с mql5?

основной момент названный кругами это потери)
даже если кто-то не верно выразился основная идея одна: хотелось бы получать по курсу доллара а не минус 20 и более % 😉

 
Pavel Malyshko #:

курсы очень выгодные порой выше чем официальный курс

Где? Вот есть кошель в траст валлет. Из него куда? На биржу? А с биржи куда? На карту? А если 20 000 USDT, то сколько дней ждать контрагентов?

 
Vladimir Pastushak #:

1 - Отсюда на биржу

2 - Обмен/продажа за рубли сразу с перечислением на карту.

Всё.

А почему mql5.com должен превратиться в обменник?

 
Artyom Trishkin #:

Где? Вот есть кошель в траст валлет. Из него куда? На биржу? А с биржи куда? На карту? А если 20 000 USDT, то сколько дней ждать контрагентов?

если говорить про Бинанс то там на всех хватает контрагентов) ..ведь там люди зарабатывают на обмене P2P

Если говорить о вебмани то тут тоже на приличную сумму WMT


 
Artyom Trishkin #:

А почему mql5.com должен превратиться в обменник?

Вы не понимаете,

Вывод отсюда на Веб мани и вывод от сюда на биржу, технически один и тот же процесс.

Никакие кошельки типа траст валет не нужны. Ваши USDT попадают сразу в аккаунт на бирже. Там выбираете покупателя и продаете ему. Все делается максимум за 15 минут. Только потерь нет. в Отличии от веб мани.

Вот текущие курсы


 
Artyom Trishkin #:

А почему mql5.com должен превратиться в обменник?

не надо ничего превращать_)..

wmz есть почему нельзя так же добавить wmt // для такого монстра по операциям с wmz у mql5 не должно быть трудностей с этим..

ведь они сами теряют 20% отдавая продавцам доллары, хотя продукт купили у них  за wmz .. для тех кто покупает на mql5 и имеет доступ к пополнению на вебмани.. эта лозейка покупать на 20% дешевле..

это может специально так сделано поэтому не хотят уходить от этой модели.. 

но если мы будем выводить на долларовые карты то mql5 не получит никакой прибыли тогда с продажи

 
Artyom Trishkin #:

Где? Вот есть кошель в траст валлет. Из него куда? На биржу? А с биржи куда? На карту? А если 20 000 USDT, то сколько дней ждать контрагентов?

даже на биржу не нужно, есть масса обменников <USDT> -> <руб.банковская карта> по курсу лучше ЦБ, потери составят эквивалент 3-4 USDT за газ. (не проценты, а фиксированная).
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