Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 139

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Andrey Dik #:
даже на биржу не нужно, есть масса обменников <USDT> -> <руб.банковская карта> по курсу лучше ЦБ, потери составят эквивалент 3-4 USDT за газ. (не проценты, а фиксированная).

Слышал что кидают на этих обменниках на раз-два.
Не регулируемые они.

 

Чтобы был новый вид вывода средств, надо убедиться что юрисдикция Кипра признаёт криптовалюту денежным средством, иначе не выйдет.

Попробуйте в РФ принимать деньги за услуги в USDT и сразу огребёте.


А те страны, где явно запрещены криптовалюты, могут запретить использование MQL5 только за то, что там есть вывод на крипту.

Риски внедрения несоразмерны.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Чтобы был новый вид вывода средств, надо убедиться что юрисдикция Кипра признаёт криптовалюту денежным средством, иначе не выйдет.

Попробуйте в РФ принимать деньги за услуги в USDT и сразу огребёте.

можно закрыть тему и не мусолить её при одном условии, что администрация ресурса дала бы понять, что они не могут добавить то то и то то.. а не то чтобы не хотят..

к слову WMT так же является титульным знаком , как и WMZ , но его не вводят в расчётах..

круто придумали в Вебмани.. мы не назовём это криптой мы назовём это так как никто до нас не называл (титульным знаком) и обойдём ограничения..

если никто ничего не отвечает, то и так всё понятно.. 

нет непонятно.. почему есть один титульный знак а другой это какая-то трудность или нежелание просто его добавлять..

 
Pavel Malyshko #:
... можно закрыть тему и не мусолить её при одном условии, что администрация ресурса дала бы понять, что они не могут добавить то то и то то.. а не то чтобы не хотят...
Отвечали уже много раз, например -
пост и пост  
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Попробуйте добавить совместимость через onnx, чтобы удовлетворить неким конкретным запросам некоего вполне конкретного фонда.
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Попробуйте добавить совместимость через onnx, чтобы удовлетворить неким конкретным запросам некоего вполне конкретного фонда.
  • 2022.08.14
  • www.mql5.com
Повникал в интеграцию с питоном и не понял логику создателей. Интересно какую логику использования закладывали создатели этой библы. Более тесная интеграция явно не укладывается в бизнес-модель метаквот и поэтому ее не будет
 
Sergey Golubev #:
Отвечали уже много раз, например -
пост и пост  


я писал про WMT титульный знак , который так же как и WMZ титульный и не имеет никакого отношения к крипте..

более того WMT появился в 2023 году а даже ответ про крипту за 2022 год на фото
 
Sergey Golubev #:
Отвечали уже много раз, например -
пост и пост  

Удивительно что другие массовые сервисы имена которых не будем упоминать используют КриптоВалюты и ничего страшного с ними не произошло а наоборот...

 
Vladimir Pastushak #:

Удивительно что другие массовые сервисы имена которых не будем упоминать используют КриптоВалюты и ничего страшного с ними не произошло а наоборот...

Возможно, причина в том что эти сервисы зарегистрированы где-то на банановых островах.
Или вообще не зарегистрированы?

 
Artyom Trishkin #:

Хорошо, и как вывести из USDT некое количество себе на рублёвую карту? Сколько нужно кругов вокруг костра пробежать?

https://www.bestchange.net/tether-erc20-to-sberbank.html

Вывод Tether ERC20 (USDT) на карту Сбербанка RUB – где выгоднее обменять?
Вывод Tether ERC20 (USDT) на карту Сбербанка RUB – где выгоднее обменять?
  • www.bestchange.net
Обменные пункты, которые обменивают Tether ERC20 (USDT) на Сбербанк RUB по наиболее привлекательным курсам (Tether USDT stablecoin in ERC20 network - Sber bank online). Наиболее безопасные и выгодные автоматические обменники Рунета, выполняющие обмен по направлению Tether USDT ERC20 на Sberbank RUR
 
Grigori.S.B #:

Слышал что кидают на этих обменниках на раз-два.
Не регулируемые они.

С обменниками, которые предоставлены на сайте bestchange проблем не было. 

 

Есть проверенная информация, что в следующем году снимут большинство санкции против России.

После чего появится таки возможность выводить на карты российских банков. Ждём с нетерпением и готовим счета к подключению.

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