Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 139
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даже на биржу не нужно, есть масса обменников <USDT> -> <руб.банковская карта> по курсу лучше ЦБ, потери составят эквивалент 3-4 USDT за газ. (не проценты, а фиксированная).
Слышал что кидают на этих обменниках на раз-два.
Не регулируемые они.
Чтобы был новый вид вывода средств, надо убедиться что юрисдикция Кипра признаёт криптовалюту денежным средством, иначе не выйдет.
Попробуйте в РФ принимать деньги за услуги в USDT и сразу огребёте.
А те страны, где явно запрещены криптовалюты, могут запретить использование MQL5 только за то, что там есть вывод на крипту.
Риски внедрения несоразмерны.
Чтобы был новый вид вывода средств, надо убедиться что юрисдикция Кипра признаёт криптовалюту денежным средством, иначе не выйдет.
Попробуйте в РФ принимать деньги за услуги в USDT и сразу огребёте.
можно закрыть тему и не мусолить её при одном условии, что администрация ресурса дала бы понять, что они не могут добавить то то и то то.. а не то чтобы не хотят..
к слову WMT так же является титульным знаком , как и WMZ , но его не вводят в расчётах..
круто придумали в Вебмани.. мы не назовём это криптой мы назовём это так как никто до нас не называл (титульным знаком) и обойдём ограничения..
если никто ничего не отвечает, то и так всё понятно..
нет непонятно.. почему есть один титульный знак а другой это какая-то трудность или нежелание просто его добавлять..
... можно закрыть тему и не мусолить её при одном условии, что администрация ресурса дала бы понять, что они не могут добавить то то и то то.. а не то чтобы не хотят...
пост #771 и пост #26867
Отвечали уже много раз, например -
пост #771 и пост #26867
я писал про WMT титульный знак , который так же как и WMZ титульный и не имеет никакого отношения к крипте..
более того WMT появился в 2023 году а даже ответ про крипту за 2022 год на фото
Отвечали уже много раз, например -
пост #771 и пост #26867
Удивительно что другие массовые сервисы имена которых не будем упоминать используют КриптоВалюты и ничего страшного с ними не произошло а наоборот...
Удивительно что другие массовые сервисы имена которых не будем упоминать используют КриптоВалюты и ничего страшного с ними не произошло а наоборот...
Возможно, причина в том что эти сервисы зарегистрированы где-то на банановых островах.
Или вообще не зарегистрированы?
Хорошо, и как вывести из USDT некое количество себе на рублёвую карту? Сколько нужно кругов вокруг костра пробежать?
https://www.bestchange.net/tether-erc20-to-sberbank.html
Слышал что кидают на этих обменниках на раз-два.
Не регулируемые они.
С обменниками, которые предоставлены на сайте bestchange проблем не было.
Есть проверенная информация, что в следующем году снимут большинство санкции против России.
После чего появится таки возможность выводить на карты российских банков. Ждём с нетерпением и готовим счета к подключению.