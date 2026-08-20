Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 140
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Есть проверенная информация, что в следующем году снимут большинство санкции против России.
После чего появится таки возможность выводить на карты российских банков. Ждём с нетерпением и готовим счета к подключению.
В такси сказала Ашот? Мамой клялся?
Чтобы был новый вид вывода средств, надо убедиться что юрисдикция Кипра признаёт криптовалюту денежным средством, иначе не выйдет.
Неоднократно звучало предложение добавить титульный знак WMT в рамках давно существующего вида вывода средств (WebMoney). В чём здесь сложность — непонятно. Это же не криптовалюта какая-нибудь, а просто титульный знак. Такой же по сути, как используемый сейчас WMZ.
А дальше уже все сами разберутся, как этот титульный знак обменять на валюту своей страны.
Привет!
Вывод на WMZ потом обмен там же - между клиентами webmoney, очень хорошо и с малыми потерями.
Доволен.
Раньше с вебмоней выводил через другие обменники с потерей до 25%
Вывод на WMZ потом обмен там же - между клиентами webmoney, очень хорошо и с малыми потерями.
А где вы находите клиентов WebMoney, готовых купить у вас WMZ за доллары США по курсу, близкому 1:1 ?
Или обменять WMZ на валюту вашей страны по курсу, близкому к установленному центральным банком вашей страны для доллара США ?
Мне известен только ресурс exchanger.money , где люди сейчас готовы покупать WMZ только с дисконтом 20-25%.
Очень надеюсь, что добавят WMT, есть ли новости по этому поводу? Кто-нибудь из администраторов ответит, почему это невозможно? это не крипта, это просто WMT вместо WMZ
Автоматический перевод применен модератором
Автоматический перевод применен модератором
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Заработал здесь на фрилансе, заказал вывод на WMZ, но заявка повисла с "замочком", никаких сроков не указано. Не ожидал такого. Это нормально? Что делать?
Проблемы с WebMoney
Проблемы с WebMoney
у всех у кого проблемы с выводом нужно писать в СервисДеск.. а не сюда.. здесь панику поднимать если в поддержке разведут руками а до этого не паниковать)