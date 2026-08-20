Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 140

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Ramil Sungatov #:

Есть проверенная информация, что в следующем году снимут большинство санкции против России.

После чего появится таки возможность выводить на карты российских банков. Ждём с нетерпением и готовим счета к подключению.

В такси сказала Ашот? Мамой клялся?

 
Vitaliy Kuznetsov #:
Чтобы был новый вид вывода средств, надо убедиться что юрисдикция Кипра признаёт криптовалюту денежным средством, иначе не выйдет.

Неоднократно звучало предложение добавить титульный знак WMT в рамках давно существующего вида вывода средств (WebMoney). В чём здесь сложность — непонятно. Это же не криптовалюта какая-нибудь, а просто титульный знак. Такой же по сути, как используемый сейчас WMZ.

А дальше уже все сами разберутся, как этот титульный знак обменять на валюту своей страны. 

 

Привет!

Вывод на WMZ потом обмен там же - между клиентами webmoney, очень хорошо и с малыми потерями.

Доволен.

Раньше с вебмоней выводил через другие обменники с потерей до 25%

 
Alexander Ivanov #:
Вывод на WMZ потом обмен там же - между клиентами webmoney, очень хорошо и с малыми потерями.

А где вы находите клиентов WebMoney, готовых купить у вас WMZ за доллары США по курсу, близкому 1:1 ?

Или обменять WMZ на валюту вашей страны по курсу, близкому к установленному центральным банком вашей страны для доллара США ?

Мне известен только ресурс exchanger.money , где люди сейчас готовы покупать WMZ только с дисконтом 20-25%.

 

Очень надеюсь, что добавят WMT, есть ли новости по этому поводу? Кто-нибудь из администраторов ответит, почему это невозможно? это не крипта, это просто WMT вместо WMZ

Автоматический перевод применен модератором

[Удален]  
@Khuman Bakhramirad #: Очень надеюсь, что добавят WMT, есть ли новости по этому поводу? Кто-нибудь из администраторов ответит, почему это невозможно? это не крипта, это просто WMT вместо WMZ

Автоматический перевод применен модератором

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Заработал здесь на фрилансе, заказал вывод на WMZ, но заявка повисла с "замочком", никаких сроков не указано. Не ожидал такого. Это нормально? Что делать?
 
Maksim Sorokin #:
Заработал здесь на фрилансе, заказал вывод на WMZ, но заявка повисла с "замочком", никаких сроков не указано. Не ожидал такого. Это нормально? Что делать?
Замочек с датой? Если да, то через 2 недели средства будут доступны к выводу 
 

Проблемы с WebMoney


 
Vladimir Pastushak #:

Проблемы с WebMoney


у всех у кого проблемы с выводом нужно писать в СервисДеск.. а не сюда.. здесь панику поднимать если в поддержке разведут руками а до этого не паниковать)

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