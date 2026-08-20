Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 141
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Проблемы с WebMoney
Та же фигня, плюс сообщение в личку
Паниковать уже можно?
Проблемы с WebMoney
Я думал у меня что то в вебмани поломалось. Хотел писать в сапорт мани. Теперь не знаю, есть ли смысл.
что-то где-то сломалось, тоже не вывести через webmoney
у меня операция вывода находиться в замороженном состоянии уже больше 3 часов
Та же фигня, плюс сообщение в личку
Паниковать уже можно?
У меня такая же проблема была вчера 2го мая с таким же сообщением в личку
У меня такая же проблема была вчера 2го мая с таким же сообщением в личку
А сейчас? Нет? Вывод работает?
Администрация ресурса, дайте пожалуйста разъяснения ситуации. Что за причина сбоя, когда наладите?
А сейчас? Нет? Вывод работает?
Нет, не работает и сегодня. Только что проверил.
А сейчас? Нет? Вывод работает?
И сейчас не работает на webmoney
Из сообщения от Сервисдеск касательно данной проблеммы:
"Платёжный провайдер подтвердил временные технические неполадки."
Из сообщения от Сервисдеск касательно данной проблеммы:
"Платёжный провайдер подтвердил временные технические неполадки."
Если временные, уже хорошо. Значит наладят