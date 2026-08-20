Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 141

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Любые незначительные перебои с единственным каналом вывода (которым вынуждены все пользоваться, несмотря на грабительские комиссии) неизбежно будут вызывать панику. Лучшей защитой от паники может быть хотя бы еще одна альтернатива. Например P2P или вывод на криптобиржу.
 
Vladimir Pastushak #:

Проблемы с WebMoney


Та же фигня, плюс сообщение в личку

Паниковать уже можно?

 
Vladimir Pastushak #:

Проблемы с WebMoney


Я думал у меня что то в вебмани поломалось. Хотел писать в сапорт мани. Теперь не знаю, есть ли смысл.

 

что-то где-то сломалось, тоже не вывести через webmoney

у меня операция вывода находиться в замороженном состоянии уже больше 3 часов

 
Andrey Kaunov #:

Та же фигня, плюс сообщение в личку

Паниковать уже можно?

У меня такая же проблема была вчера 2го мая с таким же сообщением в личку

 
DMITRII GRIDASOV #:

У меня такая же проблема была вчера 2го мая с таким же сообщением в личку

А сейчас? Нет? Вывод работает?

 

Администрация ресурса, дайте пожалуйста разъяснения ситуации. Что за причина сбоя, когда наладите?

Artyom Trishkin #:

А сейчас? Нет? Вывод работает?

Нет, не работает и сегодня. Только что проверил.

 
Artyom Trishkin #:

А сейчас? Нет? Вывод работает?

И сейчас не работает на webmoney

failed
 

Из сообщения от Сервисдеск касательно данной проблеммы:

"Платёжный провайдер подтвердил временные технические неполадки."

 
DMITRII GRIDASOV #:

Из сообщения от Сервисдеск касательно данной проблеммы:

"Платёжный провайдер подтвердил временные технические неполадки."

Если временные, уже хорошо. Значит наладят

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