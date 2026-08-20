Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 143

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Andrey Kaunov #:

Нет. Последняя попытка висит замороженной с 10 числа.

Видимо всех заставляют копить до $3000. Жаль только, что проценты с "накопительного" счета капают не нам).

 

У меня ВМ выводятся на кошелёк. Только что проверил.

Thg12

 
Uladzimir Izerski #:
У меня ВМ выводятся на кошелёк. Только что проверил.

Значит проблема только у людей из РФ.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Значит проблема только у людей из РФ.

Возможно и так.

[Удален]  
Вот так вот Альма-матер отрыгнула своего ребенка в лице Метаквотс, не оставив ни единого средства вывода. Езжайте в Китай или Турцию.

У разных дц есть дочки для РУ рынка, которые дают переводы криптой. Теперь только через подобную дочку, по аналогии.
 
Ivan Titov #:

Видимо всех заставляют копить до $3000. Жаль только, что проценты с "накопительного" счета капают не нам).

Не пойму, как вам поможет 3 тыс. Это тот же перевод из-за границы, который не сработает потому что свифт не работает в Россию.

Мне кажется, последний вариант в этой ситуации - это пейпел, который надо регистрировать на Казахстан. И потом через обменник переводить на свой вебмани.
[Удален]  
Evgeniy Scherbina #:

Не пойму, как вам поможет 3 тыс. Это тот же перевод из-за границы, который не сработает потому что свифт не работает в Россию.

Мне кажется, последний вариант в этой ситуации - это пейпел, который надо регистрировать на Казахстан. И потом через обменник переводить на свой вебмани.
Проще сразу натуральный безденежный обмен воздушными поцелуями и факами
 
Evgeniy Scherbina #:
Не пойму, как вам поможет 3 тыс. Это тот же перевод из-за границы, который не сработает потому что свифт не работает в Россию.

Про свифт в описании перевода не сказано. Если действительно так, то видимо пора сворачивать лавочку.

 
Ivan Titov #:

Видимо всех заставляют копить до $3000. Жаль только, что проценты с "накопительного" счета капают не нам).

сколько там этих процентов, если из деревни торговать, может и на колбасу будет хватить

1-2% в год, или выше ноля недавно в японии стало

 
lynxntech #:
1-2% в год, или выше ноля недавно в японии стало

Ну метаквоты-то не в японии, да и много у них таких.

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