Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 143
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Нет. Последняя попытка висит замороженной с 10 числа.
Видимо всех заставляют копить до $3000. Жаль только, что проценты с "накопительного" счета капают не нам).
У меня ВМ выводятся на кошелёк. Только что проверил.
У меня ВМ выводятся на кошелёк. Только что проверил.
Значит проблема только у людей из РФ.
Значит проблема только у людей из РФ.
Возможно и так.
Видимо всех заставляют копить до $3000. Жаль только, что проценты с "накопительного" счета капают не нам).
Не пойму, как вам поможет 3 тыс. Это тот же перевод из-за границы, который не сработает потому что свифт не работает в Россию.Мне кажется, последний вариант в этой ситуации - это пейпел, который надо регистрировать на Казахстан. И потом через обменник переводить на свой вебмани.
Не пойму, как вам поможет 3 тыс. Это тот же перевод из-за границы, который не сработает потому что свифт не работает в Россию.Мне кажется, последний вариант в этой ситуации - это пейпел, который надо регистрировать на Казахстан. И потом через обменник переводить на свой вебмани.
Не пойму, как вам поможет 3 тыс. Это тот же перевод из-за границы, который не сработает потому что свифт не работает в Россию.
Про свифт в описании перевода не сказано. Если действительно так, то видимо пора сворачивать лавочку.
Видимо всех заставляют копить до $3000. Жаль только, что проценты с "накопительного" счета капают не нам).
сколько там этих процентов, если из деревни торговать, может и на колбасу будет хватить
1-2% в год, или выше ноля недавно в японии стало
1-2% в год, или выше ноля недавно в японии стало
Ну метаквоты-то не в японии, да и много у них таких.