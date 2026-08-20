Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 145

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Нужен комментарий от Администрации.

1. Можно ли выводить без последствий со стороны WM, если в выборе страны выбрать другую. Проще говоря, это местная опция или она видна WM? А то выведешь, а потом прилетит страйк.

2. Идут ли работы по восстановлению способа вывода на WM для РФ

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Нужен комментарий от Администрации.

1. Можно ли выводить без последствий со стороны WM, если в выборе страны выбрать другую. Проще говоря, это местная опция или она видна WM? А то выведешь, а потом прилетит страйк.

2. Идут ли работы по восстановлению способа вывода на WM для РФ

Согласен, есть ощущение риска. Если они манкируют Россию, то очевидно с умыслом. Потерять еще и кошелек вебмани будет совсем не найс.

 
Evgeniy Scherbina #:

Согласен, есть ощущение риска. Если они манкируют Россию, то очевидно с умыслом. Потерять еще и кошелек вебмани будет совсем не найс.

Если для России закроют шлюзы на WM, то нафиг бы он нужен. Хотя это российская платёжная система. Изначально по крайней мере была.

Ксати, на карту я вывести с WM не могу. Пишет "Оператор недоступен"
 
Vadim Zotov #:

Константин, спасибо огромное!!!

А что, MQ не видит ситуацию и не могла подсказать это своим кормильцам?

сейчас возьмут заблокируют😁

 
Andrey Kaunov #:
Кстати, на карту я вывести с WM не могу. Пишет "Оператор недоступен"

Здравствуйте, Андрей.

Попробуйте воспользоваться этой опцией:


Вывод не моментальный, занимает до нескольких дней, но пока работал.

Кстати, техподдержка WM ответила следующее:

MQL5 теперь предлагает получение выплат на кошелек типа WMT. Вам необходимо связаться с MQL5 и запросить выплату на ваш WMT кошелек. Со стороны системы WebMoney Transfer ограничений по вашему кошельку нет.
 
Администрация, прокомментируйте возможность вывода средств на кошельки WMT?
 
Yuriy Bykov #:

Здравствуйте, Андрей.

Попробуйте воспользоваться этой опцией:

Спасибо, Юрий. Это через C2C, когда заявка выкупается частями?

Yuriy Bykov #:

Кстати, техподдержка WM ответила следующее:

Интересно, почему ИХ техподдержка, а не наша озвучивает эту информацию?

 
Значит мы дружно должны догадаться открыть WMT кошельки )
 
Кто знает с какой буквы начинается WMT кошелек?

потому-что в текущем выводе WMZ начинается с Z и это примечание для вывода.. может оно и не будет актуальным , когда молча добавят WMT )
 
Кто нибудь видит у себя опцию WMT в способе вывода WM?
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