Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 145
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Нужен комментарий от Администрации.
1. Можно ли выводить без последствий со стороны WM, если в выборе страны выбрать другую. Проще говоря, это местная опция или она видна WM? А то выведешь, а потом прилетит страйк.
2. Идут ли работы по восстановлению способа вывода на WM для РФ
Нужен комментарий от Администрации.
1. Можно ли выводить без последствий со стороны WM, если в выборе страны выбрать другую. Проще говоря, это местная опция или она видна WM? А то выведешь, а потом прилетит страйк.
2. Идут ли работы по восстановлению способа вывода на WM для РФ
Согласен, есть ощущение риска. Если они манкируют Россию, то очевидно с умыслом. Потерять еще и кошелек вебмани будет совсем не найс.
Согласен, есть ощущение риска. Если они манкируют Россию, то очевидно с умыслом. Потерять еще и кошелек вебмани будет совсем не найс.
Константин, спасибо огромное!!!
А что, MQ не видит ситуацию и не могла подсказать это своим кормильцам?
сейчас возьмут заблокируют😁
Здравствуйте, Андрей.
Попробуйте воспользоваться этой опцией:
Вывод не моментальный, занимает до нескольких дней, но пока работал.
Кстати, техподдержка WM ответила следующее:
Здравствуйте, Андрей.
Попробуйте воспользоваться этой опцией:
Спасибо, Юрий. Это через C2C, когда заявка выкупается частями?
Yuriy Bykov #:
Кстати, техподдержка WM ответила следующее:
Интересно, почему ИХ техподдержка, а не наша озвучивает эту информацию?
потому-что в текущем выводе WMZ начинается с Z и это примечание для вывода.. может оно и не будет актуальным , когда молча добавят WMT )