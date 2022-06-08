почему на маркете не принимает карту мир и мастеркард?

ЗДРАВСТВУЙТЕ! как быть две карты одна карта мир,а другая мастеркард и обе не принимает система.деньги на картах есть..хочу оплатить продукты а не могу..как быть?
 
Venom Voice:
воспользуйтесь предоставленными инструментами.

какие ещё могут быть советы ?

 
Maxim Kuznetsov:

какие ещё могут быть советы ?

какими? Paypal? webmoney? вы знаете какая у них сложная и долгая процедура верификации и регистрации?
 
Venom Voice:
Конечно знаем. Мы проходили эту процедуру.

 
Venom Voice:
так указан же перечень платёжных систем:

Виза -- Мастеркард и Мир в списке нет.

Откройте завтра в банке карту Виза и с неё выполните покупку.

 
Andrey F. Zelinsky:

ВЕРНО..был невнимателен...извините )

 
Venom Voice:

Маэстро это Мастеркард. 
Платите со своей карты и не парьтесь..

 
Что-то последнее время в очень многих местах онлайн-платежи не проходят с MasterCard, разных банков и кошельков. Карта Visa того же банка - без проблем.
 
Andrey F. Zelinsky:

Да кинуть денег на вебмани на формальный аттестат и все дела. Я не думаю, что ТС будет переводить десятки тысяч долларов.

тип аттестата - формальный
тип wm-валюты месячный лимит дневной
WMR 200 000 60 000
WMZ 15 000 3 000
WME 15 000 3 000
WMU 80 000 25 000
 
Edgar:
Посмотрел на сайте WM, они принимают MasterCard, ввод от 0%.

 
Venom Voice:
Очень частые вопросы в англ насчет того, что не могут оплатить что-то прямо с карты.
Когда советуют сделать сначала депозит на форумный mql5 аккаунт, а потом уже с него оплатить - проблемы в большинстве случаев отпадают.

