почему на маркете не принимает карту мир и мастеркард?
- не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
- Ошибки, баги, вопросы
- Платежная система сообщила об ошибке...
ЗДРАВСТВУЙТЕ! как быть две карты одна карта мир,а другая мастеркард и обе не принимает система.деньги на картах есть..хочу оплатить продукты а не могу..как быть?
воспользуйтесь предоставленными инструментами.
какие ещё могут быть советы ?
какими? Paypal? webmoney? вы знаете какая у них сложная и долгая процедура верификации и регистрации?
Конечно знаем. Мы проходили эту процедуру.
так указан же перечень платёжных систем:
Виза -- Мастеркард и Мир в списке нет.
Откройте завтра в банке карту Виза и с неё выполните покупку.
ВЕРНО..был невнимателен...извините )
Да кинуть денег на вебмани на формальный аттестат и все дела. Я не думаю, что ТС будет переводить десятки тысяч долларов.
|тип wm-валюты
|месячный лимит
|дневной
|WMR
|200 000
|60 000
|WMZ
|15 000
|3 000
|WME
|15 000
|3 000
|WMU
|80 000
|25 000
Что-то последнее время в очень многих местах онлайн-платежи не проходят с MasterCard, разных банков и кошельков. Карта Visa того же банка - без проблем.
Посмотрел на сайте WM, они принимают MasterCard, ввод от 0%.
Очень частые вопросы в англ насчет того, что не могут оплатить что-то прямо с карты.
Когда советуют сделать сначала депозит на форумный mql5 аккаунт, а потом уже с него оплатить - проблемы в большинстве случаев отпадают.
