Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 8
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Есть вот такой, рабочий на сегодняшний день вариант:
или WMH-кошелёк ( WMH - титульный знак системы WebMoney Transfer , являющийся эквивалентом 0,001 BCH)
ВАЖНО - не надо конвертить в WMX кошелёк (Bitcoin) так как комиссия там получится гораздо больше
В целом вариант.
Для России подойдет белорусская каренсикомкогда первый раз отвалилась вебмани, помню выводил на пайпал и заказывал товары на ебей
В целом вариант.
Для России подойдет белорусская каренсикомкогда первый раз отвалилась вебмани, помню выводил на пайпал и заказывал товары на ебей
Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.
Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.
если слухи пошли, значит BNC пойдёт вниз а XRP вверх... кстати про торговлю на новостях :-)
Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.
Вы где читаете новости?
Сообщают, что те кто не под санкциями, блокировок не будет.
Но с оговоркой, если санкции не расширят.
Пока только проблема с картами как и везде.
Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.
Сигналы менять нельзя, так как там сложные условия, связанные с жестким требованием окончания подписки.
Одноразово сделаем завтра до обеда.
Скажите, а размораживаете как то избирательно? Потому что моих средств это не коснулось.
Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.
по этому и говорю что для россиян лучше белорусская криптобиржа.