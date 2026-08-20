Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 8

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Artem Kuzmin #:

Есть вот такой, рабочий на сегодняшний день вариант:

  1. с MQL на  WebMoney,
  2. внутри  WebMoney конвертим в  WML-кошелёк ( WML - титульный знак системы WebMoney Transfer , являющийся эквивалентом 0,001 LTC)
    или  WMH-кошелёк ( WMH - титульный знак системы WebMoney Transfer , являющийся эквивалентом 0,001 BCH)
    ВАЖНО - не надо конвертить в WMX кошелёк (Bitcoin) так как комиссия там получится гораздо больше
  3. переводим полученные  WML или WMH на Binance - WMH переводим на BCH в сети Bitcoin Cash,  WML переводим на LTC в сети Litecoin
  4. внутри Binance  меняем на рубли и выводим по системе P2P куда угодно, там масса вариантов начиная с QIWI и МИР заканчивая балансом мобильника
Потери минимальные из возможных на сегодняшний день.

В целом вариант.

Для России подойдет белорусская каренсиком

когда первый раз отвалилась вебмани, помню выводил на пайпал и заказывал товары на ебей
 
Alexandr Bryzgalov #:

В целом вариант.

Для России подойдет белорусская каренсиком

когда первый раз отвалилась вебмани, помню выводил на пайпал и заказывал товары на ебей

Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.

 
Artyom Trishkin #:

Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.

если слухи пошли, значит BNC пойдёт вниз а XRP вверх... кстати про торговлю на новостях :-)

 
Ни разу не выводил на карту. Если указать рублевую карту, то зачислятся деньги с конвертом в рубль или нужно открывать "мультивалютность", чтобы пришла валюта? Вроде видел в Сбере и Юмани. Как это происходит?)
 
Artyom Trishkin #:

Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.

Вы где читаете новости?
Сообщают, что те кто не под санкциями, блокировок не будет.
Но с оговоркой, если санкции не расширят.
Пока только проблема с картами как и везде. 

b

 
Renat Fatkhullin #:

Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.

Сигналы менять нельзя, так как там сложные условия, связанные с жестким требованием окончания подписки.

Почему-то не разморозилось. И можно ещё разморозить деньги которые я ошибочно вывел а потом завел обратно( было много лет назад на epayments они обещали мне вывод но не смогли и я завел их обратно сюда)
 
Renat Fatkhullin #:

Одноразово сделаем завтра до обеда.

Скажите, а размораживаете как то избирательно? Потому что моих средств это не коснулось.

 
Мне тоже не разблокировали, наверное нужно время
 
И у меня тоже не все разблокировали
 
Artyom Trishkin #:

Проскакивала новость, что в Binance обсуждаются блокировки средств российских пользователей.

по этому и говорю что для россиян лучше белорусская криптобиржа.

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