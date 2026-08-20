Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 7

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Renat Fatkhullin #:

Одноразово сделаем завтра до обеда.

Здравствуйте, Ренат


Спасибо вам большое! 

 

Всё разморозилось и успешно вывелось.

Спасибо огромное!

 
Renat Fatkhullin #:

Одноразово сделаем завтра до обеда.

Благодарю!

 
Не разморозилось(
 
Edgar Akhmadeev #:

Здесь я так не выводил, но это перевод через swift, а он идёт несколько дней.

Тогда пожалуй воздержусь от тестов. Спасибо!

Очень надеюсь что MQL найдут решение с выводом. Renat Fatkhullin  - спасибо! 

 

Все мы трейдеры привыкли к рискам. То что на WM выводится, а оттуда на карты нет (07 марта пошли проблемы во многих странах, не только РФ), говорит не в пользу WM. Но пождём, посмотрим. Брокеры сейчас тоже мутные стали.

Вопрос о сохранности средств на счёте MQL. Есть ли какие-нибудь гарантии, что баланс не обнулится? И что можно подождать несколько месяцев до улучшения экономической обстановки, не выводя средства.

 
у меня часть денег по-прежнему заморожена
 
Renat Fatkhullin #:

Одноразово сделаем завтра до обеда.

Cпасибо большое! 

но один платеж еще висит ( 9596777)

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Все мы трейдеры привыкли к рискам. То что на WM выводится, а оттуда на карты нет (07 марта пошли проблемы во многих странах, не только РФ), говорит не в пользу WM. Но пождём, посмотрим. Брокеры сейчас тоже мутные стали.

Вопрос о сохранности средств на счёте MQL. Есть ли какие-нибудь гарантии, что баланс не обнулится? И что можно подождать несколько месяцев до улучшения экономической обстановки, не выводя средства.

Если по такому курсу


то лучше постараться вывести. Иначе, когда откроется московская биржа курс может резко упасть.

А что касается сохранности, думаю даже Ренат точно знать не может. Бывают ведь непредвиденные обстоятельства. Не всё, к сожалению зависит от директоров.

 
Yuriy Zaytsev #:
Где то была рекомендация превратить деньги в товары/ услуги , пока они не вымылись. 
  Но например накупить до конца жизни стиральный порошок не получится :) , у него есть срок.
   Какая то торговля на Форексе и фондовом видимо останется. 
Пока не ясно в каком виде она будет.  Возможно , все будет решаться "козьими тропами" 

весь прошлый год кто-то активно скупал мёд по всему миру. Кто-то знал куда вкладывать )

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