Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 7
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Одноразово сделаем завтра до обеда.
Здравствуйте, Ренат
Спасибо вам большое!
Всё разморозилось и успешно вывелось.
Спасибо огромное!
Одноразово сделаем завтра до обеда.
Благодарю!
Здесь я так не выводил, но это перевод через swift, а он идёт несколько дней.
Тогда пожалуй воздержусь от тестов. Спасибо!
Очень надеюсь что MQL найдут решение с выводом. Renat Fatkhullin - спасибо!
Все мы трейдеры привыкли к рискам. То что на WM выводится, а оттуда на карты нет (07 марта пошли проблемы во многих странах, не только РФ), говорит не в пользу WM. Но пождём, посмотрим. Брокеры сейчас тоже мутные стали.
Вопрос о сохранности средств на счёте MQL. Есть ли какие-нибудь гарантии, что баланс не обнулится? И что можно подождать несколько месяцев до улучшения экономической обстановки, не выводя средства.
Одноразово сделаем завтра до обеда.
Cпасибо большое!
но один платеж еще висит ( 9596777)
Все мы трейдеры привыкли к рискам. То что на WM выводится, а оттуда на карты нет (07 марта пошли проблемы во многих странах, не только РФ), говорит не в пользу WM. Но пождём, посмотрим. Брокеры сейчас тоже мутные стали.
Вопрос о сохранности средств на счёте MQL. Есть ли какие-нибудь гарантии, что баланс не обнулится? И что можно подождать несколько месяцев до улучшения экономической обстановки, не выводя средства.
Если по такому курсу
то лучше постараться вывести. Иначе, когда откроется московская биржа курс может резко упасть.
А что касается сохранности, думаю даже Ренат точно знать не может. Бывают ведь непредвиденные обстоятельства. Не всё, к сожалению зависит от директоров.
Где то была рекомендация превратить деньги в товары/ услуги , пока они не вымылись.
весь прошлый год кто-то активно скупал мёд по всему миру. Кто-то знал куда вкладывать )