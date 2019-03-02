FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 481
а че там нового можно услышать?
к C2H5OH ряса прибавилась...
вот вам кумекайте
Дак ты и по трезвянке, лузером пришел, лузером торгуешь. мне из "Максима и Федора" навеяло: "Надо твердо отдавать себе отчет: Зачем не пить?"
Так купил бы на 50, поставил в бу и не чесал бы репу)
пусть так, о низвергающие опустошающие банки... бутылки...
пусть так, о низвергающие банки...
дык продал я рэнд. ну больше там ходы. я не работаю в 40 пар. а там аттракрор....
Слушай, пока по-хорошему. тебе в личке скока раз работу предлагали? Стрэнжа спроси, интимненько так, скока раз в неделю? а потом засовывай свои колючечки... ну ты понял...
не нужно мне больше работать, на пожизненном обеспечении, однако...
