FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 481

Lesorub:

а че там нового можно услышать?

к C2H5OH ряса прибавилась...

Дак ты и по трезвянке, лузером пришел, лузером торгуешь. мне из "Максима и Федора" навеяло: "Надо твердо отдавать себе отчет: Зачем не пить?"
 
Myth63:

вот вам кумекайте 

 

Я че то не туды глянул утром, на 5161 поддержка.
 
iIDLERr:
пусть так, о низвергающие банки...
 
stranger:
Так купил бы на 50, поставил в бу и не чесал бы репу)
дык продал я рэнд. ну больше там ходы. я не работаю в 40 пар. а там аттракрор....
 
Lesorub:
пусть так, о низвергающие опустошающие банки... бутылки...
 
Lesorub:
Слушай, пока по-хорошему. тебе в личке скока раз работу предлагали? Стрэнжа спроси, интимненько так, скока раз в неделю? а потом засовывай свои колючечки... ну ты понял...  
 
iIDLERr:
дык продал я рэнд. ну больше там ходы. я не работаю в 40 пар. а там аттракрор....
Айдлер, а книга сильная))))))
 
iIDLERr:
Слушай, пока по-хорошему. тебе в личке скока раз работу предлагали? Стрэнжа спроси, интимненько так, скока раз в неделю? а потом засовывай свои колючечки... ну ты понял...  

не нужно мне больше работать, на пожизненном обеспечении, однако...

 
Lesorub:

да мне пофик прогнозики и кто на чем живет. торговать научись... а то хамить, раньше, чем торговать. "извените" не увидел.
 
Lesorub:

Так я не понял, ОН нам сегодня сказку на ночь расскажет? 
