FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 457

Новый комментарий
 
Bicus:

Ага, высадили.  )))

Можно подумать, вас никогда не высаживали, утконосы (с). 

коррекция по баксу начинается, поэтому нафиг его сейчас покупать, выносить будет только так
 
Spekul:
коррекция по баксу начинается, поэтому нафиг его сейчас покупать, выносить будет только так

Брат какой то не активный стал, забухал, волны не рисует)))

И профессор евриками затарился и сидит в кустах) 

 

Держу длинные позиции 

 

 

А что такая траурная тишина? Френд отшпокал?))))))

Учитель попал в струю, тренд не его френд))) Попер на коррекцию)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -17.6%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -17.6%
  • www.alpari.ru
Данный график мониторинга используемого кредитного плеча показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета. График мониторинга доходности строится на основе цены пая: Доходность = Цена пая - 100. Графики могут быть построены с помощью свечей или линии. Каждая свеча отображает изменения в течение торгового...
 
stranger:

А что такая траурная тишина? Френд отшпокал?))))))

...

До 1.5180 приблизительно будет шпокать, а дальше будет видно. ))
 
stranger:

А что такая траурная тишина? Френд отшпокал?))))))

Учитель попал в струю, тренд не его френд))) Попер на коррекцию)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 

не угадал, будет так...


 
tol64:
До 1.5180 приблизительно будет шпокать, а дальше будет видно. ))

До 56 как минимум. А по нормальному до 63 надо, закрыть фигуру.

SEVER11:

не угадал, будет так...


Вы слишком оптимистичны, сэр))) 

Я, конечно, верю в Учителя, но не до такой степени))) 

Сенсей, прошу Вас прокомментировать ситуацию  

[Удален]  
всё буяните =)
[Удален]  
stranger:

До 56 как минимум. А по нормальному до 63 надо, закрыть фигуру.


5470 покачто
 

 

 

Вот сделаю к дополнению  

1...450451452453454455456457458459460461462463464...2119
Новый комментарий