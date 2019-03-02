FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 457
Ага, высадили. )))
Можно подумать, вас никогда не высаживали, утконосы (с).
коррекция по баксу начинается, поэтому нафиг его сейчас покупать, выносить будет только так
Брат какой то не активный стал, забухал, волны не рисует)))
И профессор евриками затарился и сидит в кустах)
Держу длинные позиции
А что такая траурная тишина? Френд отшпокал?))))))
Учитель попал в струю, тренд не его френд))) Попер на коррекцию)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
не угадал, будет так...
До 1.5180 приблизительно будет шпокать, а дальше будет видно. ))
До 56 как минимум. А по нормальному до 63 надо, закрыть фигуру.
не угадал, будет так...
Вы слишком оптимистичны, сэр)))
Я, конечно, верю в Учителя, но не до такой степени)))
Сенсей, прошу Вас прокомментировать ситуацию
До 56 как минимум. А по нормальному до 63 надо, закрыть фигуру.
Вот сделаю к дополнению