FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 859

Новый комментарий
[Удален]  
_new-rena:
складывается ощчущчение, что будем долго падать по еврику.... кто как думает?
ухтышкой оформили подтверждение 1290
[Удален]  
Myth63:
ухтышкой оформили подтверждение 1290

да тут путов нападалооооо тока что....... я стока и не видел раньше ... вчера раз в 7 меньше было... кастати, коллы отвалились к дяде Коле, не так много, но есть

Коллы перегнали, тоже не сдались. Щас примерно ровно...

(для Профессора - дельту в топку..., не работает. Просто общий объем нужен)

 
Ishim:

приветик!

смотришь вебинар в альпах ?

у меня чёта  не  показывает,хотя чат идёт


спасибо!
Онлайн-трансляция
Онлайн-трансляция
  • www.alpari.ru
Онлайн-трансляция
 
tuma88:

приветик!

смотришь вебинар в альпах ?

у меня чёта  не  показывает,хотя чат идёт


спасибо!
показывает, только вебинар о бинарных опционах...это разве не другое???
 
wild_hedgehog:
показывает, только вебинар о бинарных опционах...это разве не другое???
у меня тоже начало показывать.

Другое  что ? обычные опционы и бинарные опционы?  да,  это  разные вещи ( как я  понимаю).
\
Спасибо!
 
Myth63:
ухтышкой оформили подтверждение 1290

Да.  )))
 Дорогой  Миф )

1,1325  ,  далее вверх пока не  видно.

Спасибо!
[Удален]  
tuma88:

Да.  )))
 Дорогой  Миф )

1,1325  ,  далее вверх пока не  видно.

Спасибо!
будет день и будет пища=)
[Удален]  
По фунту все мои цели  отработали .Наверно уже все таки в понедельник буду продавать )))
 

фуйкну - псакну на откат:


[Удален]  

Я бы не пошел на это ,,,хотя я не знаю сколько пунктов вам надо))) 185,15-20 еще могут дать 

1...852853854855856857858859860861862863864865866...2119
Новый комментарий