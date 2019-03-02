FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 859
складывается ощчущчение, что будем долго падать по еврику.... кто как думает?
ухтышкой оформили подтверждение 1290
да тут путов нападалооооо тока что....... я стока и не видел раньше ... вчера раз в 7 меньше было... кастати, коллы отвалились к дяде Коле, не так много, но есть
Коллы перегнали, тоже не сдались. Щас примерно ровно...
(для Профессора - дельту в топку..., не работает. Просто общий объем нужен)
приветик!
смотришь вебинар в альпах ?
у меня чёта не показывает,хотя чат идёт
спасибо!
показывает, только вебинар о бинарных опционах...это разве не другое???
Другое что ? обычные опционы и бинарные опционы? да, это разные вещи ( как я понимаю).
\
Спасибо!
ухтышкой оформили подтверждение 1290
Да. )))
Дорогой Миф )
1,1325 , далее вверх пока не видно.
Спасибо!
фуйкну - псакну на откат:
Я бы не пошел на это ,,,хотя я не знаю сколько пунктов вам надо))) 185,15-20 еще могут дать