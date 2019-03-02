FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 860

сколь дадут, столь и ладно...


pako, ты где? как эту задержку в 10 минут обойти? (всю малину портит...)
 

А почему те кто объёмы юзают, на форуме нинзи не торчат, это я не к тому что нефиг вам тут делать,  это я к тому что платформа нинзя ведь лучше и вся мощь майкрасофта в  ней есть, си шарп ведь.

Почему , ставя объёмы в первооснову, сидеть на мт??????? Просто общение и на просто форумах (по торговле) есть.

1-Даже предполагая что анализ делаете на фьючах, а торгуете на парах, то ведь мт тоже мало нужен, тупо банальные торговые операции по результатам анализа из нинзи.

2-И вообще, почему бы сразу не торговать первоисточником, фьючами на валюты, металлами, акциями,индексами и прочим , а переходить на посредников, на пары. Или вы усиливаете сигнал, выбераете только те пары когда оба фьюча по ней "идут" одновременно в разные стороны,+наибольшее расхождение(потенциал) между которыми.?

Useddd:

почему же не юзают=)
 
Myth63:
почему же не юзают=)
а более подробно по тексту моно?
 
Myth63:
Роман, посмотрите еврофунта, какие по нем мысли на след. неделю?
Myth63:
почему же не юзают=)
сайт парсить - на самом деле - запаздывающий на 10 минут сигнал получается (кажись всё-таки разобрался наконец-то). тут не то что вчерашний отчет, 10 минут всё решает. а так - прямо бы по котировке шёл))))
Lesorub:
Роман, посмотрите еврофунта, какие по нем мысли на след. неделю?
его нет в списке моих инструментов.  
_new-rena:
сайт парсить - на самом деле - запаздывающий на 10 минут сигнал получается (кажись всё-таки разобрался наконец-то). тут не то что вчерашний отчет, 10 минут всё решает. а так - прямо бы по котировке шёл))))
в этом и прелисть
Useddd:
а более подробно по тексту моно?
чуть позже, ок?? я щас просто урывками тут
