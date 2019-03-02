FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 850
В каком смысле одной операцией.там была торговля хорошая до того как брокер поставил реквоты.
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page848
фиксанул евроенку:
Спасибо ...Но по моим принципам росто вообще то ожидаю до 1.5480 .Тейк выставил с запасом ..Посути Ваш рисунок этогоне опревергает ..Внизу недельный наверху дневной .Да и еще трендовая ..прошли на неликвидности рынка ..значит будут проверять
арбитраж между разными парами?
Арбитраж между разными брокерами.лучше в личку
как такое может быть , я даже не заходил на эту пару, случайно увидел что минуту назад появилась отложка
у тебя время на компе не сдвинуто? у меня такое было, когда на месяц время сдвинулось