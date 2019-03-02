FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 850

Новый комментарий
[Удален]  
Спасибо ...Но по моим принципам  росто вообще то ожидаю до 1.5480 .Тейк выставил с запасом ..Посути Ваш рисунок этогоне опревергает ..Внизу недельный наверху дневной .Да и еще трендовая ..прошли на неликвидности рынка ..значит будут проверять 
[Удален]  
dmitriikul:
В каком смысле одной операцией.там была торговля хорошая до того как брокер поставил реквоты.
арбитраж между разными парами?
 

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page848

фиксанул евроенку:


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 848 - Категория: общее обсуждение
 
azfaraon:
Спасибо ...Но по моим принципам  росто вообще то ожидаю до 1.5480 .Тейк выставил с запасом ..Посути Ваш рисунок этогоне опревергает ..Внизу недельный наверху дневной .Да и еще трендовая ..прошли на неликвидности рынка ..значит будут проверять 
 
azfaraon:
Спасибо ...Но по моим принципам  росто вообще то ожидаю до 1.5480 .Тейк выставил с запасом ..Посути Ваш рисунок этогоне опревергает ..Внизу недельный наверху дневной .Да и еще трендовая ..прошли на неликвидности рынка ..значит будут проверять 
я не пытался опровергнуть, я пытался обосновать ваше решение, предположил такой вариант
 
_new-rena:
арбитраж между разными парами?
Арбитраж между разными брокерами.лучше в личку
[Удален]  
dmitriikul:
Арбитраж между разными брокерами.лучше в личку
знаю, есть такое, но не выплатят. табу на такое на форексе...
 
как такое может быть , я даже не заходил на эту пару, случайно увидел что минуту назад появилась отложка
[Удален]  
wild_hedgehog:
как такое может быть , я даже не заходил на эту пару, случайно увидел что минуту назад появилась отложка
у тебя время на компе не сдвинуто? у меня такое было, когда на месяц назад время сдвинулось
 
_new-rena:
у тебя время на компе не сдвинуто? у меня такое было, когда на месяц время сдвинулось
нет... время сдвинуть ордера откроются?)) я уже пару недель ниче не открываю. а отложек так подавну
1...843844845846847848849850851852853854855856857...2119
Новый комментарий