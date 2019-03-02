FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 849

Lesorub:

зарядил лимитку на Евру:


А стоп больше профита, это куда?
 
chepikds:
А стоп больше профита, это куда?
в стоп...
Lesorub:
в стоп...
наоборот повыгоднее будет скорее всего
dmitriikul:
Думаю никакие прогнозы ненужны с арбитражным советником,как у меня.прирост от 50 до 1300% при прямых руках.кто хочет также пишите в лк
в день? если то же что и на сигналах, дак там приросло одной операцией, а потом боковик...
Я купил фунт на 1.5400  до 1.5450
 
azfaraon:
Я купил фунт на 1.5400  до 1.5450
Что-то мне кажется что зря.
MIG32:
Что-то мне кажется что зря.
какое основание?
 
azfaraon:
какое основание?
я так понимаю такое
 
azfaraon:
Я купил фунт на 1.5400  до 1.5450
Надо продать фунта!
 
_new-rena:
в день? если то же что и на сигналах, дак там приросло одной операцией, а потом боковик...
В каком смысле одной операцией.там была торговля хорошая до того как брокер поставил реквоты.
