FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 849
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зарядил лимитку на Евру:
А стоп больше профита, это куда?
в стоп...
Думаю никакие прогнозы ненужны с арбитражным советником,как у меня.прирост от 50 до 1300% при прямых руках.кто хочет также пишите в лк
Я купил фунт на 1.5400 до 1.5450
Что-то мне кажется что зря.
какое основание?
Я купил фунт на 1.5400 до 1.5450
в день? если то же что и на сигналах, дак там приросло одной операцией, а потом боковик...