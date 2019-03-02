FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 848

wild_hedgehog:
1.544 скорее а потом обратно

евроенкин диапозончик забрать


 

а этого сколь дадут...


Тут про картошку выше было...

Мнение такое - цена на форексе не то что на базаре. Здесь цена занимает среднее положение для продавцов и покупателей одновременно и одинаково наименее выгодное для тех и других. Это соответствует графически середине лока. Если на еврике спред 2 пункта, то соответственно для покупателя - "минус" пункт и для продавца тот же "минус" один пункт. Как то так...

 
кто по рельсам может индикатор наваять простенький?
 
Lesorub:
кто по рельсам может индикатор наваять простенький?
на рельсы не только индикаторы но и совтников куча
 
wild_hedgehog:
на рельсы не только индикаторы но и совтников куча
только индюкатор...
 
типа такого что то? ток там лишего много
di-information.ex4  65 kb
wild_hedgehog:
типа такого что то?
Ошибка какая то в коде наверно ...не приклепляется к графику 
 

зарядил лимитку на Евру:


 
azfaraon:
Ошибка какая то в коде наверно ...не приклепляется к графику 

по названию в маркете поискать надо он бесплатный. исходник не могу найти чето

