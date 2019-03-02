FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 853

Новый комментарий
[Удален]  
всё шумите?? =)
 
Myth63:
всё шумите?? =)
баним посетителей))
[Удален]  
wild_hedgehog:
баним посетителей))
Myth63:
всё шумите?? =)
хотим, чтобы в нашей ветке была доступна реклама (платная естественно))), а посетителей банят, так что договориться о цене не успеваем ((
 
_new-rena:
хотим, чтобы в нашей ветке была доступна реклама (платная естественно))), а посетителей банят, так что договориться о цене не успеваем ((
)))
 

прикольную штуку щас вспомнил,даже сигарету бросил ,вернулся посмтореть, советник открыл сделку которую я закрыл в ручную

первая его сделка ))

[Удален]  
wild_hedgehog:

прикольную штуку щас вспомнил,даже сигарету бросил ,вернулся посмтореть, советник открыл сделку которую я закрыл в ручную

перечитал и пересмотрел пост 5 раз... не понял)))
 
wild_hedgehog:

прикольную штуку щас вспомнил,даже сигарету бросил ,вернулся посмтореть, советник открыл сделку которую я закрыл в ручную


Да у тебя там , похоже , нечистая сила завелась Надо осветить ПК.
 
MIG32:
Да у тебя там , похоже , нечистая сила завелась Надо осветить ПК.
та не,это советник на евру кинул, он открыл я же олень закрыл ))
 
_new-rena:
перечитал и пересмотрел пост 5 раз... не понял)))
сел от 1.3476. печаль в том что он открывает сделку раз в месяц.забирает 100-150 п и опять ждать...
[Удален]  
wild_hedgehog:
сел от 1.3476
советники они такие, всё по своему торгуют )))...
1...846847848849850851852853854855856857858859860...2119
Новый комментарий