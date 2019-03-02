FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1105

tol64:
Это специально или врождённое? Как этот феномен называется? Он изучен учёными? )))
автоматически. друг детства говорит, что кроме него меня практически никто не понимает.
 
_new-rena:
ЕСССС !!!! Молодчик! Пиши стратегию и не нужны другие котировки, кроме той, что имеешь.
Есть у меня некое подобие стратегии. Но не всем она подойдет :-D
Остается добавить сюда колопутное предсказание за час до случившегося получим искомый Грааль :-D
 
_new-rena:
А друг настоящий или вымышленный? )))
tol64:
_new-rena:
stranger:
Так ты хоть понял что там как и куда? Я не))))))
Че та по объемам покупок нет?
 
_new-rena:

_new-rena:
А Учителя чтишь???!!!!! 
 
yurchenko:
Че та по объемам покупок нет?
А они мне надо? Я ничего и не смотрю) Была бы цена около 46 или 49 с лишним, то что смотрел бы, а так какой смысл посреди поля.
 
_new-rena:

_new-rena:
Только тот же вопрос в силе остаётся. Он был риторическим. Это не приглашение поговорить об этом. )))

stranger:
А Учителя чтишь???!!!!! 
чту конечно. дак где он? памм ушёл поддерживать небось.
 
_new-rena:
чту конечно. дак где он? памм ушёл поддерживать небось.
Да светлая память тому памму уже)))
