chepikds:

Миф, полный резонанс по луню...

Ну, какой там резонанс, ну откатит он к 25 с половиной+- и хряпнет поддержку на 23 с половиной, вот и весь резонанс)
 
Useddd:

В том то и дело что пример с картошкой идеален в рамках вашей системы, уйму чего можно по-мимо картошки и базара приплести для понимания. На вашем же примере с картошкой объяснил почему.

Но вы от этого отстранились. 

Я рассказывал не про картошку, а про правила торговли. Если мыслей нет, то на этом и закончим разговор.
 
мысль одна - продать киви...
 
stranger:
Так и я не об оленях вроде как.. согласен, закончим..
stranger:
А пояснить? Вы вроде говорили что с Кадом не работаете 
 

а ренда принять к рассмотрению:


 
stranger:
Отшпокаем луня!
 
Лунь и до 25 не дотянет.... имхо...
chepikds:
Он всех натянет )))С 1,2408 я в покупке ..Предлагал никто не согласился )) Первая цель для меня 1,2620 .А дальше посмотрю что и как .Уйдет выше будет 1,2850..Да еще найдите мой рисунок по евро  и коммент)))
 
azfaraon:
Я промолчу....
