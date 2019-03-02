FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 823
Миф, полный резонанс по луню...
В том то и дело что пример с картошкой идеален в рамках вашей системы, уйму чего можно по-мимо картошки и базара приплести для понимания. На вашем же примере с картошкой объяснил почему.
Но вы от этого отстранились.
Я рассказывал не про картошку, а про правила торговли. Если мыслей нет, то на этом и закончим разговор.
Ну, какой там резонанс, ну откатит он к 25 с половиной+- и хряпнет поддержку на 23 с половиной, вот и весь резонанс)
а ренда принять к рассмотрению:
Лунь и до 25 не дотянет.... имхо...
Он всех натянет )))С 1,2408 я в покупке ..Предлагал никто не согласился )) Первая цель для меня 1,2620 .А дальше посмотрю что и как .Уйдет выше будет 1,2850..Да еще найдите мой рисунок по евро и коммент)))